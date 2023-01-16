Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 января 2023 11:03

В Ростове из окна общежития ЮФУ выпал и насмерть разбился молодой человек

Юноша скончался до прибытия скорой помощи
Ангелина СКИБА
ЧП произошло на улице Зорге

ЧП произошло на улице Зорге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону молодой человек выпал из окна общежития Южного федерального университета на улице Зорге. Об этом стало известно утром 16 января.

- Все произошло около 8 часов утра. Юноша упал с довольно внушительной высоты и скончался на месте до прибытия скорой помощи, - сообщил журналисту «КП - Ростов-на-Дону» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Детали происшествия неизвестны. Официальных комментариев пока не поступало.

Напомним, похожее происшествие зарегистрировали в Кировском районе донской столицы 3 января. Тогда из окна квартиры, которую снимали посуточно, выпала молодая девушка. Пострадавшая также умерла на месте от полученных травм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один человек погиб, еще трое пострадали в лобовом ДТП на трассе Ростов - Ставрополь

Ночью на проезжей части столкнулись грузовик и автофургон (подробности)