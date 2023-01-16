В Ростове из окна общежития ЮФУ выпал и насмерть разбился молодой человек

ЧП произошло на улице Зорге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону молодой человек выпал из окна общежития Южного федерального университета на улице Зорге. Об этом стало известно утром 16 января.

- Все произошло около 8 часов утра. Юноша упал с довольно внушительной высоты и скончался на месте до прибытия скорой помощи, - сообщил журналисту «КП - Ростов-на-Дону» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Детали происшествия неизвестны. Официальных комментариев пока не поступало.

Напомним, похожее происшествие зарегистрировали в Кировском районе донской столицы 3 января. Тогда из окна квартиры, которую снимали посуточно, выпала молодая девушка. Пострадавшая также умерла на месте от полученных травм.

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