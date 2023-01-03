В центре Ростова девушка выпала из окна многоэтажки и погибла

Происшествие случилось в Кировском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове девушка выпала из окна многоэтажного дома. Происшествие случилось в Кировском районе 3 января, сообщает 1rnd.

Жильцы дома рассказали, что квартиру, в которой произошла трагедия, сдают посуточно. Около 16 часов из ее окна выпала молодая девушка. Она скончалась от полученных травм.

Причины инцидента пока неизвестны. Официальных комментариев о ситуации не поступало.

Напомним, в тот же день в Первомайском районе города произошла похожая трагедия. Из окна на пятом этаже выпала женщина. Очевидцы вызвали «скорую», но прибывшие на место медики лишь констатировали смерть пострадавшей.

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