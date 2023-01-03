В Ростове женщина погибла, выпав из окна пятого этажа

Женщина скончалась до приезда "скорой". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове 50-летняя женщина выпала из окна многоэтажного дома. Происшествие случилось вечером 3 января в Первомайском районе, сообщили очевидцы «КП-Ростов-на-Дону».

По словам свидетелей инцидента, ростовчанка упала с пятого этажа. На вид ей было около 50 лет. Прохожие тут же вызвали «скорую». Однако пострадавшая скончалась до прибытия врачей.

Что стало причиной трагедии, пока неизвестно.

Напомним, в декабре в Железнодорожном районе пенсионер выпал из окна пансионата. Мужчина скончался на месте происшествия.

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