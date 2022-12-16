В Ростове пенсионер погиб, выпав из окна пансионата

Происшествие случилось в одном из пансионатов. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Ростове пожилой мужчина погиб, выпав из окна. Происшествие случилось 16 декабря в одном из пансионатов города в Железнодорожном районе, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» очевидцы.

По словам одного из свидетелей, пенсионер упал со второго этажа. Люди сразу же вызвали на место «скорую помощь». Однако медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего.

Причины трагедии пока неизвестны. Обстоятельства инцидента предстоит установить специалистам.

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