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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 16:42

В Ростове пенсионер погиб, выпав из окна пансионата

Мужчина скончался до прибытия «скорой помощи»
Михаил СТРИЖЕВ
Происшествие случилось в одном из пансионатов.

Происшествие случилось в одном из пансионатов.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В Ростове пожилой мужчина погиб, выпав из окна. Происшествие случилось 16 декабря в одном из пансионатов города в Железнодорожном районе, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» очевидцы.

По словам одного из свидетелей, пенсионер упал со второго этажа. Люди сразу же вызвали на место «скорую помощь». Однако медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего.

Причины трагедии пока неизвестны. Обстоятельства инцидента предстоит установить специалистам.

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