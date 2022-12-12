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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 14:48

В Ростовской области в общежитии университета обнаружили тело 17-летней студентки

Следователи проводят проверку
Михаил СТРИЖЕВ
Тело девушки было обнаружено в одной из комнат общежития.

Тело девушки было обнаружено в одной из комнат общежития.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В общежитии ДонГАУ обнаружено тело 17-летней студентки. Происшествие произошло в поселке Персиановском под Новочеркасском.

Девушку без признаков жизни нашли в одной из комнат общежития. На место вызвали врачей «скорой помощи». Прибывшие на место медики констатировали ее смерть.

— По факту обнаружения тела 17-летней девушки проводится процессуальная проверка. В ходе нее будут установлены все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в донском управлении СКР.

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