Один человек погиб, еще трое пострадали в лобовом ДТП на трассе Ростов - Ставрополь

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП на трассе Ростов-на-Дону - Ставрополь. Эта трагедия произошла в ночь на 16 января, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Аварию зарегистрировали на территории Егорлыкского района. Предварительно, мужчина, который находился за рулем грузовика «ГАЗ 3010», не справился с управлением и на полном ходу врезался в автофургон «Багем-27851».

- В результате 39-летний водитель фургона скончался на месте, 38-летний водитель «ГАЗа», а также его пассажиры 42 и 27 лет получили травмы различной степени тяжести, - прокомментировали в УГИБДД.

Судя по фотографии с места происшествия, автомобили получили значительные повреждения, их буквально смяло после удара. Видно, что машины после столкновения оказались в кювете.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными за рулем. Нельзя отвлекаться или совершать резкие необдуманные маневры. Следует выдерживать безопасную скорость и дистанцию во время движения.

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