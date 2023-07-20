В Таганроге пожилой водитель иномарки сбил пешехода, переходившего «зебру»

Пешеход попал под колеса Daewoo Matiz на улице Дзержинского. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Таганроге пожилой владелец Daewoo Matiz сбил на «зебре» пешехода. Пострадавший после этого с травмами попал в больницу, рассказали в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Речь идет о просишествии, которое случилось 18 июля на улице Дзержинского. Известно, что за рулем находился 71-летний водитель, он наехал на 31-летнего мужчину.

Сотрудники полиции теперь должны выяснить, почему и при каких обстоятельствах человек оказал сбит переходе днем, когда дорога вполне освещена и хорошо просматривается.

Правоохранители просят донских автолюбителей быть предельно внимательными на дорогах, особенную осторожность следует проявлять около мест перехода людей. На таких участках лучше снижать скорость движения.

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Сейчас детали случившегося дополнительно проясняют сотрудники полиции (подробности)