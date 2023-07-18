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НовостиПроисшествия18 июля 2023 11:14

В Таганроге сообщили, что женщина потеряла ногу в ДТП с «КамАЗом» и мотоциклом

Сейчас детали случившегося дополнительно проясняют сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
Авария произошла вечером на 4-й Линии. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Авария произошла вечером на 4-й Линии. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Таганроге два человека пострадали в ДТП с участием «КамАЗа 4325» и мотоцикла Yamaha. Об этом сегодня, 18 июля, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Все произошло вечером 17 июля на 4-й Линии. Предварительно, 61-летний водитель большегруза с полуприцепом не уступил дорогу на перекрестке. В итоге произошло столкновение со встречным двухколесным транспортом.

Люди, которые находились на мотоцикле, с травмами были доставлены в больницу. Пострадавшим 53 года и 48 лет. Сейчас детали случившегося дополнительно проясняют сотрудники полиции, - сообщили в УГИБДД.

Добавим, ранее в соцсетях очевидцы отметили, что на пассажирском сидении Yamaha находилась женщина. Предположительно, ей оторвало ногу. Насколько эта информация соответствует истине, неизвестно.

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