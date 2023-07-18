В Ростове в переулке Авиамоторном мужчина до смерти забил своего родственника

Подозреваемый признался во всем на допросе, сейчас еще ведется следствие Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону предъявили обвинение 26-летнему мужчине, которого подозревают в расправе над родственником. Об этом сегодня, 18 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.

- Подозреваемый уже признал свою вину на допросе. Теперь в суде будет решаться вопрос о заключении под стражу. Также сейчас допрашивают свидетелей, назначены экспертизы, - рассказали в ведомстве.

Задержанный, по всей видимости, мигрант, поэтому представители СК также выяснят законность его проживания в России.

Добавим, подозреваемого поймали после воскресного инцидента в переулке Авиамоторном. Предварительно, мужчины выпивали алкоголь, а потом между ними разгорелась ссора.Один из участников конфликта напал на своего 41-летнего родственника и сильно избил его руками и ногами. Пострадавший после этого умер на месте.

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