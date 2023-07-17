С 17 по 20 июля в Ростовской области ожидаются перебои с ТВ и радиовещанием

Перебои вещания могут происходить из-за профилактических и плановы работ Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 17 по 20 июля в четырех городах и одной населенном пункте Ростовской области ожидаются перебои в работе ТВ и радио. Об этом сообщает сайт Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Перерывы в трансляциях могут происходить с 8 до 17 часов по московскому времени:

17 июля в Каменске-Шахтинском, Морозовске и Ростове-на-Дону;

19 июля в хуторе Калининском Шолоховского района;

20 июля в Новочеркасске.

В указанные дни на станциях собираются проводить профилактические и плановые работы. Все отключения согласованы с вещателями, подчеркнули в РТРС.

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