В Ростовской области подруги отбили четырехлетнюю девочку от незнакомого мужчины

Малышка оказалась в чужом доме с неизвестным мужчиной и начала кричать что есть сил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области маленькая девочка проявила храбрость и спаслась. Как рассказал источник «КП — Ростов-на-Дону», все произошло год назад. Четырехлетняя Нина (имена изменены — прим. ред.) беззаботно играла на улице подружками.

ЗАМАНИЛ И НАПАЛ

Вдруг малышка решила пойти домой. Сама. В селах детвора, привычная к какой-то доли самостоятельности. Во-первых, потому, что калитка двора родительского дома совсем недалеко. А,-во-вторых, живут в тихом уголке, где все друг друга знают.

В общем, сказала подружкам, и поспешила к родным. Но папа и мама ее вовремя не дождались...

Но тут на дороге откуда ни возьмись появился 37-летний Эдуард. Он всеми правдами и неправдами, а, может, и всеми мультиками мира заманил Нину в заброшенный дом и там набросился на ребенка.

Нина, к счастью, оказалась не из робкого десятка. Она в меру своих детских сил пыталась вырываться и громко кричать.

Тут же начали раздаваться и крики на улице. И Эдуард вынужден был остановиться. Дети увидели выбежавшую заплаканную Нину и озиравшегося по сторонам, выходящего из «заброшки» Эдуарда — он в спешке пытался застегнуть брюки. Мужчина, кажется, даже не сразу понял, что шум на улице подняли не взрослые, а такие же маленькие подружки его пленницы.

Нина сквозь слезы рассказала девочкам, что ее обидели и надо жаловаться взрослым. И дети побежали домой к ней домой, где застали маму и папу.

Родные не просто вызвали полицию, а нашли подозреваемого, привели к себе, а потом уже позвали стражей порядка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОТЕЦ СХВАТИЛ НАПАДАВШЕГО И ПРИТАЩИЛ ВО ДВОР

Выслушав сбивчивую историю ребенка и поняв, что с его дочуркой чуть не случилось страшное, отец сам выскочил на улицу и помчался в сторону дома, где все произошло. Там он нашел Эдуарда и потащил к себе домой. Папа сдержался - вызвал полицию.

Пока ждали полицейских, отец пытался разузнать, что нападавший сотворил с его ребенком. Тот клялся, что не пытался изнасиловать. Эксперты позже подтвердят - не было. Однако мужчина попал под следствие. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Прошло немногим меньше года и суд приговорил задержанного к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

В этой истории все могло быть и хуже, но обошлось. Не в последнюю очередь, возможно, благодаря тому, что ребенок даже в столь раннем возрасте уже осознает - его границы нарушают, а малышка не побоялась закричать. Не захлестнули эмоции и родителей - люди ждали полицию. Возможно, такой подход и своевременные разговоры с детьми помогут уберечь и еще кого-то от беды.

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