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Общество23 июля 2023 9:35

В Ростовской области пенсионер утонул в выгребной яме

По предварительным данным, мужчина упал и не смог выбраться
Дмитрий Кутепов
Все обстоятельства трагедии установят правоохранители.

Все обстоятельства трагедии установят правоохранители.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В одном из хуторов Тарасовского района пенсионер утонул в выгребной яме. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

Судя по всему, пожилой мужчина упал в яму и не мог выбраться. Спустя время его обнаружили очевидцы, которые и вызвали спасателей. Сотрудники оперативно приехали, но было уже поздно — пенсионер не подавал признаков жизни.

На место прибыли полицейские. В их присутствии спасатели достали тело мужчины. Теперь в обстоятельствах его гибели будут разбираться правоохранители. Специалисты установят точную причину смерти.

К сожалению, это не первый несчастный случай. В 2020 году трагедия произошла в Неклиновском районе. Сначала в выгребную яму упал подросток, а потом - мужчина, который пытался ему помочь. Оба задохнулись ядовитыми парами и скончались.

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