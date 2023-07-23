В Ростовской области пенсионер утонул в выгребной яме

Все обстоятельства трагедии установят правоохранители.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В одном из хуторов Тарасовского района пенсионер утонул в выгребной яме. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.
Судя по всему, пожилой мужчина упал в яму и не мог выбраться. Спустя время его обнаружили очевидцы, которые и вызвали спасателей. Сотрудники оперативно приехали, но было уже поздно — пенсионер не подавал признаков жизни.
На место прибыли полицейские. В их присутствии спасатели достали тело мужчины. Теперь в обстоятельствах его гибели будут разбираться правоохранители. Специалисты установят точную причину смерти.
К сожалению, это не первый несчастный случай. В 2020 году трагедия произошла в Неклиновском районе. Сначала в выгребную яму упал подросток, а потом - мужчина, который пытался ему помочь. Оба задохнулись ядовитыми парами и скончались.
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