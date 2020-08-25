Нелепая трагедия: на Дону подросток и взрослый мужчина умерли, упав в выгребную яму

В деле разбираются следователи. Фото: СК по РО

В Неклиновском районе накануне произошла трагедия: погибли подросток и взрослый мужчина. Нелепая смерть поджидала их за самым обычным делом, как говорится, по хозяйству. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По официальной информации, все произошло вчера в хуторе Курлацкий. 15-летний парень вместе с 44-летним мужчиной взяли инструмент и пошли прочистить трубу выгребной ямы.

В какой-то момент, надышавшись токсичных паров, подросток потерял сознание и упал вниз. Старший увидел это и полез к нему на помощь. Вскоре его постигла точно такая же судьба - мужчина свалился в яму. В результате отравления ядовитыми испарениями они оба скончались на месте. Приехавшие врачи только констатировали смерть.

На данный момент в деле разбираются следователи. Они устанавливают все детали случившегося.