Первый соперник "Ростова" в этом сезоне - ФК "Факел". Фото: ФК "Ростов".

На «Ростов-Арене» в воскресенье пройдет первая игра сезона с участием донского клуба. Ведем прямую трансляцию матча «Ростов» — «Факел» 23 июля 2023.

От «Ростова» сегодня на поле выйдут Песьяков, Мелехин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Глебов, Байрамян, Тугарев, Уткин, Комличенко и Голенков. Напомним, перед началом сезона к команде присоединились два новых игрока. Однако принять участие в игре они не смогут из-за запрета ФИФА. Эту ситуацию прокомментировал президент клуба.

— Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объёме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам. «Ростов» по-прежнему готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров, — говорится в обращении Арташеса Арутюнянца.

22.02. Две минуты добавил судья, но счет остался прежним. 2:1 в пользу "Ростова".

21.58 Активно атакуют ворота хозяев гости, но забить не получается.

21.56 Работает ВАР. Смотрят, был ли срыв атаки Тошевски от Черова. Но красной карточки не будет, так как мяч попал на руку Давиду.

21.54 Тошевский забирает мяч, но его блокирует защитник "Факела".

21.50 Глебов попадает в чужую штрафную, бьет с правого угла, но успевает отразить атаку Божин.

21.46 Замена у ростовчан. Вместо Тугарева выходит Комаров.

21.43 Едва не сравняли счет гости. Долгов принимает мяч от Аппаева, бьет в "девятку", но Песьяков спасает ворота хозяев поля.

21.38 Альшин сфолил на Комличенко. Игрок "Ростова" падает и оказывается рядом с Божиным - тот падает Николая. Предупреждений нет.

21.34 Теперь к активной атаке переходит "Факел". Сначала дважды пытается забить Квеквескири, потом Марков. Но попытки неудачны.

21.32 Голенков - на газоне. Непонятно, травма у него или нет, но вместо него выходит на поле Тошевски.

21.30 Сразу начинает с атаки Моцпан. Бьет по воротам "Ростова", но мяч попадает Песьякову.

21.28 Замены у обоих клубов. У "Факела" вместо Якимова выходит Моцпан, у "Ростова" Прохин сменяет Пояркова.

21.26 Желтую карточку получает Байрамян, который сфолил на Квеквескири.

21.21 Снова желтые карточки у "Факела". Желтые карточки получают Мендель и Божин.

21.19 На 56-минуте матча Тугарев забивает гол. Счет 2:1.

21.17 Комличенко передает мяч на Тугарева в центр. Роман бьет в правый нижний угол - и гол!

21.13 Еще одна замена у "Факела". Вместо Маркова - Долгов.

21.10 И снова "Ростов" начинает с прессинга. Комличенко головой отдает мяч Байрамяну, тот бьет - но мяч в руках вратаря.

21.07 У "Факела" вместо Кудряшова выходит Черов. У "Ростова" без замен.

21.06 - Начался второй тайм!

20.50 Перерыв!

20.47 По желтой карточке получают игроки "Ростова" и "Факела". Одно предупреждение - у Маркова, второе - у Уткина.

20.41 1:1 - ростовчане наконец сравняли счет! Осипенко бьет под правую стойку и попадает точно в цель.

20.40 Снова "Ростов" пытается сравнять счет. Поярков бьет с линии штрафной, но Беленов спасает ворота "Факела".

20.37 Опасный момент у ворот гостей. Байрамян передает на Уткина, тот с линии штрафной бьет, но вратарь "Факела" отбивает мяч.

20.34 Спустя всего несколько минут Марков едва не оформил дубль. Немного не хватило нападающему "Факела", что забить головой. Отбивает мяч защита "Ростова"

20.26 Кудряшов повалил Тугарева на газон. Игрок "Факела" получает первую желтую карточку.

20.21 Счет - 0:1.

20.20 Первый гол! Магаль отправляет мяч в штрафную, оттуда Аппаев головой бьет на 11-метровую, и Марков бьет в левую "девятку".

20.16 Магаль с мячом у своей штрафной. Попадает прямо на Комличенко. Тот передает Уткина, а он - на Голенкова в штрафную. Тот бьет в левую "шестерку", но офсайд.

20.12 Комличенко навешивает штрафную с правого края на Пояркова. Тот бьет головой выше цели.

20.06 "Ростов" начинает с активного прессинга. А воронежцы тем временем зарабатывают аут.

20.00 Игра началась!

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