Что происходит с командой ФК «Ростов» перед встречей с «Факелом»

Запускать на стадион начнут за два часа до начала матча. Фото: пресс-служба ФК «Ростов».

В воскресенье, 23 июля, в 20.00 футбольный клуб «Ростов» проведет первую встречу с воронежским «Факелом». Пройдет она на домашнем стадионе «Ростов-Арена». Рассказываем, что изменилось в донском клубе.

КАК ПРОВЕЛИ ПРОШЛЫЙ СЕЗОН

Прошлый сезон «желто-синие» закончили на четвертой строчке турнирной таблицы. До третьего места донскому клубу не хватило всего нескольких очков. Из последних пяти встреч ростовчане победили только в одной, проиграв четыре. При этом до середины сезона уверенно держались на второй строчке.

Несмотря на все последние неудачи последних встреч прошлого сезона, команда за лето прошла сборы и основательно подготовилась к тому, чтобы радовать своих болельщиков.

У воронежского «Факела» все наоборот. Сезон воронежцы закончили на третьей строчке, только с конца таблицы. Они за малым не «вылетели» из лиги. Спасли их только последние успешные встречи — из пяти они выиграли три.

КАК ИЗМЕНИЛСЯ СОСТАВ

После летнего трансфера оба клуба обновили свои составы. К "Ростову" присоединились Роман Акбашев и Алексей Ионов, а также иранец Мохаммед Мохеби. Но еще не понятно, смогут ли они выступить на матче с воронежцами. Дело в том, что их нет в заявке на сайте РПЛ, сообщает «РБ Спорт». Связано это с тем, что ФИФА наложила запрет на регистрацию новых игроков. А как это будет на самом деле, мы узнаем менее чем через сутки.

Кто именно выйдет на поле, пока не ясно. Фото: пресс-служба ФК «Ростов». Фото: Дмитрий Кутепов

Тренерский штаб «Ростова» возглавляет, как и прежде, Валерий Карпин. У «Факела» главный тренер — Вадим Евсеев, который пришел к ним в конце прошлого сезона и смог спасти команду от «вылета».

КАК ПОПАСТЬ НА СТАДИОН

Впускать на «Ростов-Арену» начнут за два часа до матча, в 18.00.

Отметим, что попасть на стадион получится только тем, у кого есть QR-код, который формируется в личном кабинете Госуслуг. Для его получения нужны карта болельщика и билет на матч или абонемент.

А за четыре часа до начала матча напротив касс стадиона начнет работать МФЦ, где всего за пять минут можно будет оформить карту болельщика. Также там подскажут, как оформить QR-код. Для этого необходимо взять с собой паспорт или свидетельство о рождении, если вам еще нет 14 лет.

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