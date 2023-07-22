Что происходит с командой ФК «Ростов» перед встречей с «Факелом»

Запускать на стадион начнут за два часа до начала матча. Фото: пресс-служба ФК «Ростов».
В воскресенье, 23 июля, в 20.00 футбольный клуб «Ростов» проведет первую встречу с воронежским «Факелом». Пройдет она на домашнем стадионе «Ростов-Арена». Рассказываем, что изменилось в донском клубе.
КАК ПРОВЕЛИ ПРОШЛЫЙ СЕЗОН
Прошлый сезон «желто-синие» закончили на четвертой строчке турнирной таблицы. До третьего места донскому клубу не хватило всего нескольких очков. Из последних пяти встреч ростовчане победили только в одной, проиграв четыре. При этом до середины сезона уверенно держались на второй строчке.
Несмотря на все последние неудачи последних встреч прошлого сезона, команда за лето прошла сборы и основательно подготовилась к тому, чтобы радовать своих болельщиков.
У воронежского «Факела» все наоборот. Сезон воронежцы закончили на третьей строчке, только с конца таблицы. Они за малым не «вылетели» из лиги. Спасли их только последние успешные встречи — из пяти они выиграли три.
КАК ИЗМЕНИЛСЯ СОСТАВ
После летнего трансфера оба клуба обновили свои составы. К "Ростову" присоединились Роман Акбашев и Алексей Ионов, а также иранец Мохаммед Мохеби. Но еще не понятно, смогут ли они выступить на матче с воронежцами. Дело в том, что их нет в заявке на сайте РПЛ, сообщает «РБ Спорт». Связано это с тем, что ФИФА наложила запрет на регистрацию новых игроков. А как это будет на самом деле, мы узнаем менее чем через сутки.
Кто именно выйдет на поле, пока не ясно. Фото: пресс-служба ФК «Ростов».
Фото: Дмитрий Кутепов
Тренерский штаб «Ростова» возглавляет, как и прежде, Валерий Карпин. У «Факела» главный тренер — Вадим Евсеев, который пришел к ним в конце прошлого сезона и смог спасти команду от «вылета».
КАК ПОПАСТЬ НА СТАДИОН
Впускать на «Ростов-Арену» начнут за два часа до матча, в 18.00.
Отметим, что попасть на стадион получится только тем, у кого есть QR-код, который формируется в личном кабинете Госуслуг. Для его получения нужны карта болельщика и билет на матч или абонемент.
А за четыре часа до начала матча напротив касс стадиона начнет работать МФЦ, где всего за пять минут можно будет оформить карту болельщика. Также там подскажут, как оформить QR-код. Для этого необходимо взять с собой паспорт или свидетельство о рождении, если вам еще нет 14 лет.
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