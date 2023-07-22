Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июля 2023 9:10

В Ростовской области МЧС распространило предупреждение о ливнях с градом

Непогода будет на Дону в воскресенье и понедельник
Дмитрий Кутепов
Порывы ветра во время непогоды могут достигать 23 метров в секунду.

Порывы ветра во время непогоды могут достигать 23 метров в секунду.

Фото: Дмитрий Кутепов

МЧС России объявило штормовое предупреждение в Ростовской области из-за ухудшения погоды. Об этом донским жителям сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В частности, штормовое предупреждение будет действовать ночью и до конца 23 июля, а также ночью и утром 24 июля.

Так, местами в регионе ожидаются сильные дожди и ливни с грозой и градом, а также сильным ветром. Его порывы могут достигать 20-23 метров в секунду.

Напомним, что ранее в МЧС предупреждали о непогоде в субботу, 21 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 22-23 июля: жара до +32, гроза и ветер

Жару до +36 с грозами прогнозируют синоптики в Ростовской области в выходные дни (подробности)