В Ростовской области МЧС распространило предупреждение о ливнях с градом

Порывы ветра во время непогоды могут достигать 23 метров в секунду. Фото: Дмитрий Кутепов

МЧС России объявило штормовое предупреждение в Ростовской области из-за ухудшения погоды. Об этом донским жителям сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В частности, штормовое предупреждение будет действовать ночью и до конца 23 июля, а также ночью и утром 24 июля.

Так, местами в регионе ожидаются сильные дожди и ливни с грозой и градом, а также сильным ветром. Его порывы могут достигать 20-23 метров в секунду.

Напомним, что ранее в МЧС предупреждали о непогоде в субботу, 21 июля.

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