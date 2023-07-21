После затяжных дождливых дней в регион пришла жара. Фото: Наталья Захарченко

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 22-23 июля, по прогнозам синоптиков, будет как по заказу. Солнечно, но не постоянно, тепло и даже жарко, обойдется без сильнейших ливней, а грозы и дожди, если синоптики не ошибаются, — кратковременные явления. Публикуем подробный прогноз от Ростгидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в выходные ожидается переменная облачность. В субботу, 22 июля, без существенных осадков. Ветер западного направления 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +18-20 градусов, днем поднимется до +30-32.

В воскресенье, 23 июля, во второй половине дня и вечером стоит ждать кратковременный дождь и грозу, а в остальное время — обойдется без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду с порывами при грозе до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха сохранится на уровне субботы: +18-20 ночью и +30-32 днем.

В Ростовской области на выходных также будет облачно. В субботу без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +18 до +23, а по северу и западу опустятся до +11, днем поднимутся до +27-32, а по югу и востоку области до +35.

В воскресенье местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18-23, по северу и западу похолодает до +11, днем +23-28, в южной половине региона будет жарче — до +33, а в юго-восточных районах и того больше — до +36.

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