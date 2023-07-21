В Ростове на время футбольного матча изменят движение автобусов

Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 23 июля в Ростове-на-Дону на время футбольного матча «Ростов» - «Факел» введут дополнительный график для одного из автобусных маршрутов. Об этом в социальных сетях сообщили городские власти.

- С 18:30 до 22 часов для удобства болельщиков на маршруте № 39 будет действовать дополнительный график по укороченной схеме до остановки «Городской пляж», - предупредили в группе VK ростовской администрации.

Любителям футбола напомнили, что около «Ростов Арены» останавливаются автобусы № 8, 49, 65 а и троллейбус № 7. Также до остановки «Гребной канал» можно доехать на маршруте № 75.

Добавим, первый домашний матч сезона РПЛ начнется в 20 часов по московскому времени.

Охрану общественного порядка будут обеспечивать сотрудники полиции. Правоохранители просят всех приезжать примерно за два часа до игры, чтобы можно было без спешки пройти досмотр. С собой нельзя проносить стеклянную и пластиковую тару, а также пиротехнические изделия.

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