Юная тхэквондистка из Ростовской области завоевала серебро международного турнира

Сейчас тхэквондо - один из базовых для Ростовской области видов спорта. Фото: сайт правительства РО

Юная тхэквондистка из Ростовской области Арина Хан завоевала серебро международного турнира «Heroes taekwondo». Об этом сообщил глава донского Минспорта Самвел Аракелян.

Арина Хан стала одной из сильнейших среди девушек в весовой категории до 37 кг. Она заняла второе место, победив двух представительниц Таиланда. Известно, что донская спортсменка тренируется под руководством Артура Хана и Марии Хан.

Добавим, турнир «Heroes taekwondo» состоялся в столице Таиланда. За награды соревновались более двух тысяч человек из 20 стран.

Как отметил Самвел Аракелян, сейчас тхэквондо - один из базовых для Ростовской области видов спорта, которым занимаются почти 7 тысяч человек.

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