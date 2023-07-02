Школьники из Таганрога вошли в тройку лучших в ЮФО на соревнованиях «Школа безопасности»

Соревнования прошли в Адыгее. Фото: телеграм-канал ГУ МЧС России по Ростовской области
Команда из Таганрога выиграла бронзу на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности». Об этом сообщает телеграм-канал донского управления МЧС.
Награду завоевали ребята из старшей группы, которые представляли Дворец детского творчества приморского города.
Участники состязались на полосе препятствий, в кроссе по пересеченной местности, поисково-спасательных работах техногенного характера и в акватории. Состоялись также пожарная эстафета и переход на длительную дистанцию «Маршрут выживания».
Добавим, соревнования прошли в Адыгее. За медали поборолись команды со всего Южного федерального округа.
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