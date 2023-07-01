Власти Таганрога планируют установить памятник Екатерине II, привезенный из Одессы

Сейчас в Таганроге ищут место для памятника Фото: Евгения ГУСЕВА

В Таганроге подняли вопрос о возможной установке памятника Екатерине II. Речь идет о монументе, который до этого демонтировали в Одессе.

- Место для размещения планируется в границах исторической части города, - сообщили таганрогские власти.

Свои мнения и предложения по заявленным планам все желающие смогут направить администрации до 13 июля 2023 года. Письма следует отправлять на электронную почту комитета по архитектуре и градостроительству.

Напомним, планы по установке культурного объекта еще в 2022 году озвучили региональные власти. Тогда идею поддержал губернатор Василий Голубев. Примерно за месяц до этого депутаты Одесского горсовета решили убрать памятники российским государственным деятелям, в том числе Екатерине II.

Сама скульптура, посвященная императрице и ее сподвижникам, впервые была установлена в в 1900 году. В 1920 году ее демонтировали, но с 2007 года вновь восстановили.

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