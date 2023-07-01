В Ростове-на-Дону впервые пройдет международный кинофестиваль «Линия Фронта»

Ростов возвращает себе звание города, где снимается уникальное кино
Фото: Тимур ХАНОВ.
В 2023 году в Ростове-на-Дону впервые пройдет большой международный фестиваль документального кино «Линия Фронта». Об этом сообщают поисковики.
- Организуем его мы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Российского военно-исторического общества, Союза журналистов России и многих других. Можно с уверенностью сказать, что будет невероятно круто, современно и интересно, - прокомментировали в объединении «Миус-Фронт».
На площадках акции должны выступить известные люди. Планируют показы интересных лент и видеопроектов, созданных военкорами.
- Нас радует, что Ростов возвращает себе звание города, где снимается уникальное кино, а также проводят серьезные, значимые международные кинофестивали, - подчеркивают поисковики.
Информацию о проведении фестиваля подтвердил руководитель отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков. Предварительно, мероприятие собираются организовать в ноябре.
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