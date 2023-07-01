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НовостиОбщество1 июля 2023 12:29

В Ростове-на-Дону впервые пройдет международный кинофестиваль «Линия Фронта»

На площадках акции должны выступить известные люди, планируют показы интересных лент
Ангелина СКИБА
Ростов возвращает себе звание города, где снимается уникальное кино

Ростов возвращает себе звание города, где снимается уникальное кино

Фото: Тимур ХАНОВ.

В 2023 году в Ростове-на-Дону впервые пройдет большой международный фестиваль документального кино «Линия Фронта». Об этом сообщают поисковики.

- Организуем его мы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Российского военно-исторического общества, Союза журналистов России и многих других. Можно с уверенностью сказать, что будет невероятно круто, современно и интересно, - прокомментировали в объединении «Миус-Фронт».

На площадках акции должны выступить известные люди. Планируют показы интересных лент и видеопроектов, созданных военкорами.

- Нас радует, что Ростов возвращает себе звание города, где снимается уникальное кино, а также проводят серьезные, значимые международные кинофестивали, - подчеркивают поисковики.

Информацию о проведении фестиваля подтвердил руководитель отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков. Предварительно, мероприятие собираются организовать в ноябре.

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Сейчас кинолента находится в стадии монтажа (подробности)