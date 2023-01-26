Кинематографисты из Ростовской области представят фильм о событиях на Донбассе

Съемочная группа проехала буквально по всему Донбассу. Фото: группа в VK поискового отряда «Миус-Фронт»

Весной 2023 года кинематографисты Ростовской области представят фильм «Донбасс - истерзанное сердце России». Об этом журналисту «КП - Ростов-на-Дону» рассказал автор идеи, сценарист и руководитель поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

- Режиссер - Руслан Кечеджиян, известный донской кинематографист. Сейчас лента находится в стадии монтажа. В фильме проводятся параллели между геноцидом мирного населения в годы Великой Отечественной войны и тем, что происходит сейчас, все показано через судьбы простых людей, - рассказал Андрей Кудряков.

По словам автора кинокартины, во время работы над фильмом было отснято много уникального авторского материала, в том числе на передовой, в Северо-Донецке, а также в Попасной, Сватово и других территориях. Съемочная группа проехала буквально по всему Донбассу. К работе над материалом привлекали также экспертов-историков.

- Большой съемочный период провели в Москве и Санкт-Петербурге. Там мы записывали комментарии известных историков, специалистов в области геноцида и Великой Отечественной войны. Мы попытались разобраться в причинах современного конфликта, - добавил Андрей Кудряков.

Создатели киноленты уверены, что ее обязательно должны показать молодежной аудитории. Это поможет юношам и девушкам разобраться в том, что действительно происходит на Донбассе.

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