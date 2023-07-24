На борту судна, следовавшего в порт Ростова-на-Дону, обнаружили следы взрывчатки

Следы взрывчатых веществ были найдены в трюме, куда собирались загрузить зерно Фото: Иван МАКЕЕВ

В трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону, обнаружили следы взрывчатых веществ. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Подозрительное судно попало в поле зрения силовиков 22 июля.

- В трюме, куда собирались поместить зерно, были найдены следы взрывчатых веществ. Выявлены также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза, - говорится на сайте ФСБ России.

Во время расследования выяснилось, что грузовое судно «в конце мая находилось в украинском порту Килия, а уже в июле в турецком порту Тузла полностью сменилась команда, состоявшая из 12 граждан Украины, тогда же изменили название».

- Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования объекта для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины. Принято решение о запрете прохода сухогруза через Керченский пролив, он должен отойти за пределы территориального моря России, - прокомментировали в ФСБ.

Добавим, все водные перевозки, которые выполняются через Керченский пролив, сейчас подлежат обязательной проверке. Это необходимо для антитеррористической безопасности.

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