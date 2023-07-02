В порту Таганрога к новому причалу пришвартовался первый круизный лайнер

Рано утром прибыл теплоход «Константин Федин». Фото: телеграм-канал главы администрации Таганрога Андрей Фатеев

Сегодня, 2 июля, в порту Таганрога к новому плавучему причалу пришвартовался первый круизный лайнер. Об этом в Telegram сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

- В 6 утра к новому причалу прибыл теплоход «Константин Федин» компании «Водоход». Это знаковое событие для Таганрога, - подчеркнул Андрей Фатеев.

Сити-менеджер рассказал, что на экскурсии прибыли 110 человек. Одна группа гостей за день посетит места, связанные с основателем города по программе «Стартап Петра I».

Другая группа исследует Чеховские места по программе «Таганрога я не миную».

- Старт был в Москве. Путешествие длится 15 дней. Это Ярославль, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самара, Саратов, Волгоград, станица Старочеркасская и наш славный город Таганрог, - добавил Алексей Фатеев.

Известно, что в 2023 году, в августе и сентябре, планируют еще два подобных туристических круиза.

Напомним, изготовление конструкции и монтаж плавучего причала начали в августе 2022 года. Открытие состоялось в рамках озвученных планов. Этот проект важен для развития водного сообщения в донском регионе.

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