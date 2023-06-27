В Таганроге плавучий причал начнет принимать пассажирские суда со 2 июля

Водный объект сможет обсуживать не только круизные теплоходы, но и мелкие суда Фото: Андрей АБРАМОВ

В Таганроге плавучий причал начнет работу со 2 июля. Об этом сообщает «Интерфакс. Туризм» со ссылкой на замдиректора Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», начальника Азовского управления Михаила Ожередова.

Так, в этот день причал примет первое судно. Сейчас на объекте завершены почти все работы, осталось установить якорную систему, чтобы принимать корабли. Так, плавучий причал сможет принимать не только крупные судна, но и мелкие корабли. Зимой конструкцию будут демонтировать по завершению сезона.

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(Подробности)