Дончан ждет по-настоящему жаркая июльская погода. Фото: Наталья Захарченко

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 24-28 июля обещает настоящую июльскую жару и совсем немного уже ставших привычным ростовчанам ливням с грозами. Синоптики обещают, что большинство дней будут ясными, а столбики термометров среди недели поднимутся до +36 градусов: ни тени, ни ветерка. Но ближе к выходным ждем ливни. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 24 июля, переменная облачность. Днем обойдется без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, при грозе с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17-19, днем +28-30 градусов. Сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

Во вторник, 25 июля, периодически солнце будет затягивать облаками, осадков не ожидается. Ветер северо-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15-17, днем +30-32.

В среду, 26 июля, ветер западный и юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16-18 градусов, днем +34-36.

В четверг, 27 июля, ждем аналогичную погоду, что и в среду. А в пятницу, станет чуть прохладнее. Будет облачно. Рано утром и среди дня пройдут ливни с грозами, поднимется сильный юго-западный ветер, а температура воздуха опустится: ночью +17, днем +28.

Кстати, в первой половине дня субботы местами по Ростову тоже обещают дожди.

В Ростовской области в понедельник облачно, после утренних дождей с грозами в отдельных районах днем без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, при грозе с порывами до 12-14 метров секунду. Температура воздуха днем +26-31 градус. В южных, центральных, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных районах и Приазовье сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

Во вторник облачно и без осадков. Ветер северо-западный и западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16-21, местами понизится до +11, днем +26-31, по югу и востоку до +35.

В среду и четверг ветер западный и юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16-21, местами до +13, днем +30-35, по югу и востоку до +39.

Ну а в пятницу во многих районах ожидаются ливни с грозами, усиление юго-западного ветра и понижение температуры — от +26 до +31 на юге области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на июль 2023: жару до +38 и сильные дожди прогнозируют синоптики

Начальник Гидрометцентра Елена Назарова предупредила о сильной жаре и ливнях в июле в Ростовской области (подробнее)