В Ростове 67-летнюю пенсионерку осудили за то, что похитила сумку из ячейки в супермаркете

В Ростове 84-летняя пенсионерка написала заявление в полицию после того, как у нее пропала авоська с покупками в магазине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове на скамье подсудимых оказалась 67-летняя пенсионерка. Женщину обвинили в краже. Как оказалось, в магазине на проспекте Коммунистическом ростовчанка похитила из ячейки для хранения сумку.

СНАЧАЛА ПОЗВОНИЛИ НА МОБИЛЬНЫЙ, А ПОТОМ - В ДВЕРЬ

Известно, что в тот день 84-летняя ростовчанка отправилась в ближайший магазин популярной сети за продуктами. Перед этим она купила бытовую химию: гель для белья, морскую соль и средство для мытья посуды. Как и положено, в ячейке для хранения она оставила предыдущие покупки, а с ними удостоверение ветерана труда, социальную проездную карту, простенький мобильный телефон и ключи от квартиры. Вот только на ключ забыла запереть и пошла выбирать хлеб, картошку, молоко…

А в это время в тот же магазин зашла другая пенсионерка. Она увидела, что одна из ячеек не заперта и оттуда торчит сумка… Женщина быстро купила все необходимое и уже на кассе снова скользнула взглядом по этим ячейкам. Чужая сумка по-прежнему стояла в незапертой ячейке. Оглянувшись и убедившись, что за ней никто не наблюдает, она спокойно взяла чужую сумку и вышла с ней из магазина.

Уже дома рассмотрела нехитрое содержание. А когда стала рассматривать мобильный телефон, тот зазвонил. Женщина испугалась, выключила его и положила обратно в сумку. А спустя время, позвонили к ней в дверь уже сотрудники полиции. Пенсионерке пришлось во всем признаться и выдать похищенное.

ШТРАФ - СЕМЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Как оказалось, хозяйка сумки, не обнаружив ее в ячейке, написала заявление о пропаже в полицию. Оценив пропажу в четыре тысячи рублей.

Стражи правопорядка просмотрели камеры видеонаблюдения в супермаркете. И дальнейшие поиски похитительницы были, как говорится, делом техники.

67-летней ростовчанке, прежде имевшей кристально чистую биографию, было предъявлено обвинение в краже.

Как сообщила старший помощник прокурора Советского района Нино Калюжина, пожилая женщина искренне раскаивалась в содеянном.

- Она полностью признала свою вину, - рассказала собеседница. - Очень сожалела, что поддалась искушению. С учетом всех обстоятельств дела, суд счел возможным назначить ей наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей.

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