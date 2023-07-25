Играть придется почти без перерыва: Что происходит в «Ростове» после матча против «Факела»

Не без труда "желто-синие" отстояли победу на домашнем стадионе в первом туре против воронежцев. Фото: ФК "Ростов"

В воскресенье, 23 июля, «Ростов» обыграл воронежский «Факел» со счетом 2:1 на своем поле в первом туре Российской Премьер-Лиги. Не успели болельщики перевести дух, а у ростовчан уже новая игра на носу — в среду с казанским «Рубином» ростовчане сыграют в рамках Кубка России. Вспоминаем, как прошел для «желто-синих» старт сезона 2023/24.

СУПЕРСЕЙВЫ СПАСЛИ СИТУАЦИЮ

С первых минут «Ростов» показывал на поле динамичную игру, прессинговал, но гости и раз за разом создавали опасные моменты у ворот дончан. Не зря по итогам первого тура РПЛ, наш голкипер Сергей Песьяков возглавил ТОП-7 статистически важных игроков. Со своими четырьмя суперсейвами он, можно сказать, спас второй тайм.

Но вернемся в первый тайм. На 17-й минуте ворота ростовчан ударом в ближнюю «девятку» распечатал нападающий «Факела» Евгений Марков. Лишь на 39-й минуте хозяевам поля удалось сравнять счет: Максим Осипенко протиснулся между двумя защитниками и головой отправил мяч в ворота гостей, и это был тысячный гол «Ростова» за всю историю ФК в чемпионате России. На перерыв команды вышли с ничьей — 1:1.

Во втором тайме, на 56-й минуте после паса Николая Комличенко Роман Тугарев смог забить второй мяч в правый нижний угол ворот соперника и переломить ситуацию в пользу «Ростова». Гости изо всех сил старались сравнять счет, и на 94-й минуте Никита Моцпан вышел на дуэль с нашим вратарем, но реализация подкачала, а перед финальным свистком мяч в наши ворота попал, но уже после того как судья показал «вне игры».

СОСКУЧИЛИСЬ ПО ФУТБОЛУ

На послематчевой конференции главный тренер команды Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча.

– Я доволен первыми 65 минутами матча – очень хорошо. Дальше все не получалось, - сказал Карпин.

Наставник обозначил главную задачу на сезон - как можно скорее обезопасить себя от вылета и стыковых матчей. А еще - признался, что футболисты за двухмесячный перерыв соскучились по Чемпионату.

– Конечно, соскучились, но по официальным матчам. Мы тренируемся уже месяц, были товарищеские матчи, но это совсем другое. Сегодня пришло достаточно болельщиков для нынешнего времени, поэтому при такой поддержке, естественно, приятно играть.

ВТОРОЙ ТУР — ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ

После двухдневного перерыва на третьи сутки команду ждет матч Кубка России. На стадионе «Ростов Арена» «желто-синие» примут казанский «Рубин». Начало матча — в 20.45.

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