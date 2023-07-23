Первая игра ростовчан в сезоне завершилась победой. Фото: ФК "Ростов".

Матч на «Ростов-Арене» хоть и закончился, но любители футбола его запомнят надолго из-за ярких и захватывающих дух моментов и красивейших голов. В этот раз удача улыбнулась хозяевам поля — матч закончился со счетом 2:1. Рассказываем, как прошла встреча и что произошло после матча «Ростов» — «Факел» 23 июля 2023.

КАК ИГРАЛИ

С самого начала обе команды начали динамичную игру. Ростовчане активно прессинговали. Но и гости оказались не из робкого десятка, не раз создавая опасные моменты у ворот «желто-синих».

На 17-й минуте ворота ростовчан поразил нападающий Евгений Марков, открыв счет в матче. Мяч влетел в ближнюю «девятку». Вратарь совсем немножко не дотянулся, чтобы его парировать. «Желто-синие» смогли сравнять счет лишь на 39-й минуте, когда Максим Осипенко сумел протиснуться между двумя защитниками и отправить головой в ворота мяч. Примечательно, что этот гол стал тысячным для команды за все время выступления в чемпионате России. Первый тайм закончился ничьей.

Во втором тайме хозяева поля смогли вырваться вперед. На 56-й минуте отличился Роман Тугаев. Он забил после паса от Николая Компличенко. Мяч залетел в правый нижний угол. Под конец встречи «Факел» как мог старался догнать «желто-синих». И им это за малым не удалось на 94-й минуте. Никита Моцпан из Молдавии один на один с вратарем мог реализовать момент, но у него это не получилось. Перед концом матча мяч в ворота ростовчан все же залетел, но произошло это, когда судьей уже было показано «вне игры».

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ

После окончания матча страница «желто-синих» во «ВКонтакте» за считанные минуты пополнилась десятками поздравительных комментариев. Вот лишь некоторые из них:

— Поздравляю ФК Ростов и всех болельщиков из Ростова-на-Дону с победой. Вы вернули должок за ничью и за поражение, — отметил в обсуждении болельщик.

— Валидольно по-ростовски. С характером! С первой победой в сезоне, господа, — поделился другой.

— С Победой! Снова наши нервы испытывали, переиграли на 2,5 минуты больше, — не сдержал эмоций поклонник футбола.

— Отличная игра, очень приятно видеть желание команды. Единственная просьба - можно без фирменного нервяка в концовках, а то никакого здоровья не напасешься. Красавцы. Начали с победы. Желто-синий самый сильный, — высказался о матче ростовчанин.

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