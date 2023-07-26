Что происходит с командой ФК «Ростов» перед встречей с «Рубином»

В 20.45 стартует игра с "Рубином". Фото: ФК "Ростов"

В среду, 26 июля, в 20.45 ФК «Ростов» в рамках Кубка России проведет встречу с казанским «Рубином». «Желто-синие» встретят гостей на домашнем стадионе «Ростов-Арена».

Рассказываем, в какой форме команда подходит к матчу, ведь всего два дня назад ростовские футболисты сыграли на «Ростов Арене» с воронежским «Факелом» в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги.

КАК СЫГРАЛИ С «ФАКЕЛОМ»

Матч первого тура РПЛ дончане тоже провели на домашнем стадионе «Ростов Арена». Здесь они сыграли с воронежским «Факелом». С этой же командой «желто-синие» встречались в межсезонье. И, если в первой товарищеской встрече уверенно обыграли соперников, то во второй - обидно упустили победу. Так что в первой игре чемпионата воронежцы умело сыграли на слабостях хозяев поля.

Начали команды динамично, но на 17-й минуте пропустили гол от нападающего гостей Евгения Маркова. Сравнять счет смог лишь на 39-й минуте Максим Осипенко.

На перерыв команды уходили с ничьей на табло. А на 56-й минуте матча Роман Тугарев с паса Николая Комличенко забил решающий гол. Несмотря на активные попытки воронежцев, финальный свисток прозвучал со счетом 2:1 в пользу ростовчан.

КАК ПОПАСТЬ НА СТАДИОН

Впускать на «Ростов-Арену» начнут за два часа до матча, в 18.45.

Отметим, что на этот матч будут пускать без карты болельщика - по купленным билетам. Те, кто болеет за «Ростов», надеются на полный стадион, чтобы показать свою поддержку донскому клубу и приветствовать гостей.

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