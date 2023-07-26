64 иностранцев выдворят из России после облавы в Аксайском районе

Было решено выдворить 64 мигрантов из России. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

Тысячи квадратных метров площадей, километры полок, тонны продуктов. В Аксайском районе Ростовской области производство с десятками работающих в нем нелегалов обнаружили донские силовики. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону и публикует подробное видео с места событий.

ТРОЕ С ФАЛЬШИВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

Когда поступило сообщение о том, что на предприятии могут незаконно трудиться граждане других стран, силовые ведомства стали проверять сведения. И эта информация подтвердилась. Во время совместного рейда сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД с оперативниками областного УФСБ при силовой поддержке Росгвардии проверили помещения.

Руки подняли десятки нелегалов в рабочей форме, которые не должны были здесь трудиться. Полностью обследовав производственный объект, силовики нашли всех незаконно трудящихся и задокументировали 108 нарушений миграционного законодательства.

- Были составлены административные протоколы по статьям «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», - прокомментировали в донском главке, - а также «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ».

Нарушителей уведомили о необходимости урегулировать свое правовое положение на территории страны, если они хотят здесь жить и трудиться.

Кроме того у троих нарушителей нашлись поддельные документы для пребывания в России.

- Возбуждены уголовные дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», - добавили в главном управлении МВД по Ростовской области.

Всего же после рейда было решено выдворить из России 64 иностранца. А работодателю, который использовал дешевую нелегальную рабочую силу без соответствующих разрешений, будут выписывать штраф.

ЛЕГАЛИЗОВАЛИ 3 600 МИГРАНТОВ

Напомним, это не первое крупное нарушение, связанное с мигрантами на Дону. Так, в начале этого года силовики пресекли крупный канал незаконной миграции, через который преступники легализовали работу в России около 3,6 тысячи иностранцев, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, работники коммерческого центра тестирования мигрантов сами заполняли за них ответы тестов. За деньги мигранты получали приемлемые балы по тестированию на знание русского языка, истории и основ законодательства нашей страны. Для устной части экзамена использовались подсказки с транскрипцией на родном языке испытуемых.

Полученные сертификаты мигранты использовали для оформления патентов, разрешений на временное проживание либо видов на жительство. Предварительно, за полтора года работы доход от незаконной деятельности составил более 24 миллионов рублей.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в стране или незаконного транзитного проезда группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.

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