В Ростовской области раскрыли канал незаконной миграции, через который провели 3,6 тысячи нелегалов

За полтора года через канал удалось легализовать около 3,6 тысячи мигрантов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области сотрудники Центра по противодействию экстремизму управления МВД по региону вместе с коллегами из Ростова-на-Дону пресекли крупный канал незаконной миграции. Через него преступники легализовали работу в России около 3600 иностранцев. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент задержаны шесть участников группы. Их подозревают в организации незаконного пребывания в России мигрантов.

- По версии следствия, криминальные услуги предоставляли сотрудники коммерческого центра тестирования для мигрантов, - объясняет официальный представитель МВД. - За денежное вознаграждение иностранцам выдавались сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства нашей страны.

Свидетельства об успешно сданных экзаменах позволяли мигрантам закрепиться в России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом отмечается, что необходимые экзамены проводились формально. Письменные тесты заполняли не иностранцы, а сами сотрудники центра, а для устной части экзамена использовались подсказки с транскрипцией на родном языке испытуемых.

Полученные сертификаты мигранты использовали для оформления патентов, разрешений на временное проживание либо видов на жительство.

Предварительно правоохранители установили, что за полтора года работы подозреваемые участвовали в легализации не менее 3600 мигрантов, и доход от незаконной деятельности составил более 24 миллионов рублей.

Полиция задержала шестерых подозреваемых в организации канала незаконной миграции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В офисных помещениях и дома у фигурантов прошли обыски. Стражи порядка изъяли заполненные участниками группы рукописные ответы на вопросы по русскому языку, копии документов о сдаче экзаменов, деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение, - рассказала Ирина Волк.

В Следственном управлении УМВД по Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в стране или незаконного транзитного проезда группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Шестеро задержанных фигурантов дела были заключены под стражу. Если в суде будет доказана их вина, то наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей.

Правоохранители теперь разыскивают и тех, кто незаконно обосновался в России, купив экзамен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все возможные факты работы канала легализации мигрантов и причастных к ней лиц.

- Сведения об иностранных гражданах, которые воспользовались криминальными услугами, будут направлены в прокуратуру для признания выданных им документов недействительными в судебном порядке, - добавила Ирина Волк.

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