Двое жителей Ростова наладили канал незаконной миграции

В Ростове огласили приговор мужчинам, которые помогали нелегалам проникнуть в Россию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове силовики пресекли незаконную деятельность двоих мужчин, которые помогали незаконным мигрантам из Средней Азии перебраться в Россию.

По данным следователей, злоумышленники делали липовые документы, по которым нелегалы, якобы, попадали под госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

В пресс-службе областной ФСБ сообщили, что на злоумышленников завели дело по статье «Организация незаконной миграции».

В Железнодорожном суде Ростова огласили приговор фигурантам. Так, один ростовчанин приговорен к трем годам условно, другой – к двум. Кроме этого, каждый должен будет заплатить штраф – 50 тысяч рублей.

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