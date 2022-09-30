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Происшествия30 сентября 2022 11:15

В Ростовской области пенсионер из мести устроил взрыв около овощной базы

Злоумышленник, по версии правоохранителей, подбросил гранату недругу, работавшему охранником на предприятии
Анна ШИЛЯЕВА
Полиция по горчим следам задержала злоумышленника

Полиция по горчим следам задержала злоумышленника

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, в станице Тацинской, задержали 69-летнего мужчину, который пытался убить давнего знакомого, рассказали в донском главке.

ОТГОЛОСКИ 90-Х

По словам источника издания, поводом для преступления стал конфликт, который произошел между мужчинами еще в 90-ые годы.

- Дело в том, что пострадавший дончанин в то время работал директором одного из предприятий. Тогда-то и уволил соседа, а тот - затаил обиду, - пояснил источник «КП-Ростов-на-Дону».

Шли годы. Предприятие развалилось, и бывший руководитель пошел работать охранником овощебазы.

Но уволенный им когда-то сотрудник никак не мог отпустить обиду. Мужчины жили неподалеку друг от друга и между ними иногда вспыхивали ссоры.

И вот, после очередного скандала, пенсионер решил, что пора отомстить за причиненную двадцать лет назад обиду.

ВЫМЕНЯЛ ГРАНАТУ НА ВОДКУ

Подозреваемый тайком принес к овощебазе гранату Ф-1 и подложил ее к воротам таким образом, чтобы она не бросалась в глаза.

Когда же охранник закрывал предприятие, боеприпас детонировал. В результате осколками мужчине посекло лицо и руки. Сильно пострадали глаза. Кроме этого, врачи зафиксировали у раненого открытый перелом ноги. Сейчас мужчина находится в ростовской больнице.

На время следствия злоумышленника поместил в СИЗО

На время следствия злоумышленника поместил в СИЗО

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозреваемого же задержали по горячим следам. Он признался на допросе, что гранату еще год назад выменял на бутылку водки.

В отношении пенсионера завели дело по двум уголовным статьям «Покушение на убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

- В настоящее время следователем с участием подозреваемого выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу,- прокомментировали в региональном СУ СК.

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