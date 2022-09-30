В Ростовской области пенсионер из мести устроил взрыв около овощной базы

Полиция по горчим следам задержала злоумышленника Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, в станице Тацинской, задержали 69-летнего мужчину, который пытался убить давнего знакомого, рассказали в донском главке.

ОТГОЛОСКИ 90-Х

По словам источника издания, поводом для преступления стал конфликт, который произошел между мужчинами еще в 90-ые годы.

- Дело в том, что пострадавший дончанин в то время работал директором одного из предприятий. Тогда-то и уволил соседа, а тот - затаил обиду, - пояснил источник «КП-Ростов-на-Дону».

Шли годы. Предприятие развалилось, и бывший руководитель пошел работать охранником овощебазы.

Но уволенный им когда-то сотрудник никак не мог отпустить обиду. Мужчины жили неподалеку друг от друга и между ними иногда вспыхивали ссоры.

И вот, после очередного скандала, пенсионер решил, что пора отомстить за причиненную двадцать лет назад обиду.

ВЫМЕНЯЛ ГРАНАТУ НА ВОДКУ

Подозреваемый тайком принес к овощебазе гранату Ф-1 и подложил ее к воротам таким образом, чтобы она не бросалась в глаза.

Когда же охранник закрывал предприятие, боеприпас детонировал. В результате осколками мужчине посекло лицо и руки. Сильно пострадали глаза. Кроме этого, врачи зафиксировали у раненого открытый перелом ноги. Сейчас мужчина находится в ростовской больнице.

На время следствия злоумышленника поместил в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозреваемого же задержали по горячим следам. Он признался на допросе, что гранату еще год назад выменял на бутылку водки.

В отношении пенсионера завели дело по двум уголовным статьям «Покушение на убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

- В настоящее время следователем с участием подозреваемого выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу,- прокомментировали в региональном СУ СК.

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