Ростовчанин попал в больницу из-за «зуба мудрости»

Ростовские врачи провели ростовчанину операцию по удалению «зуба мудрости». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовские врачи провели ростовчанину операцию по удалению «зуба мудрости». Тот стал расти горизонтально и упирался в соседние, что причиняло муки его обладателю. Для хирургов – ситуация абсолютно штатная и не уникальная. А для ростовчан – полезно знать, что и такое может случиться.

«Я НЕ ЗНАЛ, ЧТО ОН ТАМ ЕСТЬ!»

Мужчина рассказал, что всю жизнь очень тщательно следил за зубами и их состоянием. А тут – боль в десне нарастала. Поскольку самого зуба не было видно. И ростовчанин просто не мог сначала понять, в чем же дело.

- Мне 57 лет. И я даже не знал, что там у меня есть этот зуб, - рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» ростовчанин. - А он лежал на боку. Дремал до поры до времени. И вдруг стал расти. Но его прикрывала десна, и он упирался в другой зуб. В итоге, началось воспаление. У меня стало болеть место на нижней челюсти, где находился «лежащий на боку зуб». Вот, посмотрите, на снимок, вот как все это выглядело.

Когда терпеть стало уже невыносимо, я обратился в ближайшую стоматологию. Мне сделали снимок и сказали: «Вот, посмотрите на причину ваших мучений. Этот зуб нужно срочно удалять! Он уже спровоцировал нагноение».

И для этого потребовалась помощь уже челюстно-лицевых хирургов. Так пациент и оказался в Городской больнице скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону.

- Удаляли мне его под местной анестезией. И, я скажу вам, этот зуб не хотел меня покидать. Но бригада челюстно-лицевых хирургов блестяще справилась с этой задачей, - рассказал ростовчанин.

- Это часть нашей работы, - подчеркнул заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Викторович Клименко. - На самом деле, абсолютно штатная ситуация. Случай не уникальный и достаточно частый, но требующий профессионально оказанной специализированной помощи. Потому что без нее ситуация может ухудшаться вплоть до самых неблагоприятных последствий. Главное, чтобы люди знали, что такое может случиться, и обратились к врачу как можно скорее.

Вот как все это выглядело. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

«ЗУБ МУДРОСТИ» МОЖЕТ ОБОЗНАЧИТЬСЯ И В 70!

Почему эти зубы так называют – «зуб мудрости»? Да потому, что они прорезаются в зрелом возрасте.

- Зубы мудрости или выражаясь языком стоматологов - третий моляр «восьмерка», располагаются с самого края зубного ряда, - говорят медики. - Нашим предкам они были необходимы для пережевывания жесткой пищи. Но в процессе развития цивилизации, стали своего рода «рудиментами» или «запасными игроками».

По словам специалистов, эти зубы появляются гораздо позже остальных, когда зубной ряд уже укомплектован. Природой заложено появление до четырех таких зубов. Однако, есть они не у всех. Ученые полагают, что у 25% жителей планеты они не прорезаются совсем.

Известно, что долгое время такой зуб может никак себя не проявлять. Иногда он случайно обнаруживается на рентгеновском снимке. А бывает, растет в неправильном положении или направлении. Самое частое осложнение при прорезывании «зуба мудрости» - воспаление мягких тканей десны. Причем, если вовремя не обратиться за медицинской помощью, оно грозит осложнениями. И тогда потребуется лечение в условиях стационара.

- Так называемые «зубы мудрости» часто причиняют неудобства нашим пациентам, - рассказали ростовские челюстно-лицевые хирурги. - Бывали случаи, когда они начинали прорезаться у человека и в 70 лет! И тоже вызывали воспаления десны. Хоть и шли не горизонтально, как в этом случае, а вертикально. И тогда, если началось воспаление, человеку без медицинской помощи не обойтись. И такой зуб приходится удалять.

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