«Кожу пришлось пересаживать»: как житель Ростова неудачно пожарил шашлык и попал в больницу

Житель Ростова попал в больницу после того, как решил приготовить мясо на углях. Фото: Дина Иванова

В Ростове 36-летний мужчина оказался в больнице после того, как решил пожарить шашлык. С ожогами рук и ног его привезли в больницу скорой медицинской помощи Ростова. А чтобы спасти пациента, медикам пришлось сделать пересадку кожи.

«ВСЕ КАК ВСПЫХНЕТ!»

- У меня частный дом, - рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» Михаил. - Вечером решил приготовить мясо. Причем, зона с мангалом у меня оборудована, как положено, а шашлык я жарил далеко не первый раз. Но тут мне показалось, что угли как-то плохо разгораются. Вот и решил подлить туда жидкость для розжига.

Ростовчанин говорит, что прекрасно знал: жидкость можно использовать только вначале.

- Словом, и на старуху, как говорится, бывает проруха, - разводит руками он. - Плеснул розжиг на горячие угли. И тут все как вспыхнет! Я отдернул руку, но вспыхнувшая жидкость пролилась мне на ногу. Я был в тапочках а-ля «кроксы». Она и туда налилась. В итоге, тушить пришлось дольше. Поэтому и вышло так, что нога пострадала больше, чем рука.

Родные сразу отвезли пострадавшего в больницу. И его лечением занялись ожоговые хирурги - комбустиологи (от латинского combustio – ожог, - прим. авт.).

ОПАСНЫЙ СЕЗОН

- Пациенту одномоментно была проведена операция по удалению омертвевших в результате ожога тканей на ноге, поскольку ожоги были более глубокие, и пластика кожи, - рассказал заведующий Межтерриториальным ожоговым центром ГБСМП Ростова Арутюн Домбаев. - Поскольку, рука пострадала значительно меньше, с ней применили консервативное лечение и перевязки.

Кстати, Михаил был, отнюдь, не единственный, кто оказался в отделении с ожогами, полученными при неосторожном обращении с жидкостью для розжига при жарке шашлыков. Как оказалось, его сосед по палате пострадал так же, решив приготовить шашлык на юбилей супруги.

- Все знают, что нельзя лить жидкость на горячие угли, - вздыхает пациент. - Но думают как: «а... меня это не коснется!». Я тоже так думал. И вот, что получилось. Спасибо врачам, что последствия для меня не стали тяжелыми. Рука практически прежняя, только розовые пятна на месте ожога. Но и они, говорят доктора, потом потихоньку сойдут на нет. А случившееся стало хорошим уроком не только для меня, но и для моих соседей.

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