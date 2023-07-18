«Сила вкуса в простоте»: Лучший шашлычник Дона рассказал, как необычно приготовить мясо

Шашлык повар мариновал с луком, паприкой, солью и черным перцем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето – прекрасная пора не только для отдыха, но и для пикников. Но не каждый способен сделать мясные кусочки сочными и одновременно прожаренными.

О том как приготовить правильный шашлык даже новичку, рассказал повар из Таганрога Антон Антонов.

Не так давно дончанин победил в областном гастрономическом конкурсе-фестивале «Дон-Шашлык». В негласной столице шашлыка - селе Чалтырь - он обошел не только местных мастеров, но и участников, в том числе из Белгородской и Оренбургской областей.

– Я на самом деле не шашлычник, а су-шеф-повар в местном ресторане, – скромничает таганрожец. – Но шашлык люблю, а начал его готовить еще лет в 12-ть. Тогда на конкурсе шашлычников я решил соригинальничать: приготовить два мясных блюда, внеся в кавказскую кухню нотку паназиатской кухни.

Чтобы шашлыки получились идеальными, су-шеф утром перед конкурсом замариновал свиную корейку в соли и черном перце, добавил немного паприки и лука. А после - оставил мясо так пропитываться на три часа. Уже на самом фестивале Антон уже срезал мясо с кости, нарезал его кубиками, насадил на небольшие шампура и отправил готовиться на углях.

Антон на конкурсе решил приготовить два мясных блюда.

Когда шашлык был готов, повар подал его с печеным картофелем и салом.

А дальше таганрожец перешел ко второму блюду. Его Антон готовил из ребрышек. Сначала су-шеф-повар сделал для них что-то наподобие домашнего соуса барбекю. Только добавил туда апельсин и сок ананаса. Смазал получившемся соусом и прожарил на углях. А потом посыпал готовое блюдо мелко нарезанным луком.

Но главной фишкой в этом блюде, по словам лучшего донского шашлычника, стал гарнир. Подавать ребра стоит в паре с кимчи битыми огурцами (отбиваются специальным молоточком перед маринованием, - при. авт.) и кунжутом. От этого вкус мясного блюда будет более изысканным.

Кстати, по словам Антона такой рецепт шашлыков и ребрышек подойдет лишь тем, кто умеет и любит готовить. Но если кулинарные навыки вообще на нуле, тогда начинающих шашлычников спасет перец, соль и репчатый лук.

– Ведь сила и вкус в простоте, - подмигнул мастер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нейросеть предложила свой рецепт шашлыка и рассказала, как отпраздновать Первомай

Традиционно этот праздник отмечают отдыхом. Но что делать, если в этот день приходится работать? На этот вопрос у нейросети тоже нашелся ответ (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Дороже не всегда значит лучше и безопаснее: чем домашнее мясо отличается от продукции из супермаркетов Ростова

Как сейчас кормят домашнюю птицу в подсобных хозяйствах, и правда ли, что она может быть полезнее выращенной на крупных фермах (подробнее)