Дороже не всегда значит лучше и безопаснее: чем домашнее мясо отличается от продукции из супермаркетов Ростова

Не все курочки одинаково полезны Фото: Артур СЕЛИМОВ

Каждая хозяйка старается принести в дом только качественные продукты. Очень часто при выборе мяса покупатели больше отдают предпочтение так называемой «домашней» продукции. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» отправился на рынок, чтобы выяснить как животных готовят на убой в домашних условиях. Пообщались и с ветеринаром, который знает, чем кормят «заводских» и «домашних» животных. Заодно развеяли миф, расхожий среди мамочек о самом безопасном для ребенка мясе.

БЕЗ ЛЕКАРСТВ ПТИЦА НЕ ВЫЖИВАЕТ

Самые прибыльные сорта птицы на продажу — это цыплята-бройлеры, - рассказали и продавцы, и фермеры. Они за 2 месяца набирают массу в 2,5-3 килограмма. Именно эту породу чаще всего можно встретить на прилавках супермаркетов. Фермеры тоже начали растить у себя в хозяйстве этих цыплят.

- Они хорошо набирают массу, но только мрут часто, - делится секретом фермер Валентина Ивановна. - Их на протяжении как минимум месяца приходится отпаивать антибиотиками, а потом кормить гранулами. Если этого не делать, то они просто не выживут. Под продажу я их выращиваю 2-3 месяца, а потом продаю тушки, потому что больше уже нет смысла их кормить - они начинают «садиться на ноги» (это у них болезнь такая) и уже не ходят. Иногда приходится давать лекарства до самого забоя, потому что птица слишком слабая. Без лекарств можно обходиться если, например давать марганец - так а где его сейчас найдешь? Мы сегодня пришли к тому, что препараты сложно и дорого заменить народными аналогами, поэтому и сидит птица на «таблетках».

Валентина признается, что для себя она держит обычных цыплят: они растут полгода минимум и весят от силы 1,5 килограмма, но зато им можно не давать лекарства и кормить обычной пшеницей.

Хочешь - не хочешь, а добавлять лекарства в корма птице придется Фото: Артур СЕЛИМОВ

Получается, на продажу выгоднее побыстрее вырастить птицу, и из-за этого ей нужно давать антибиотики. По-другому таких объемов не достичь.

На крупных фермах птицу на протяжении всего периода кормят лекарствами, но в случае с домашней птицей покупатели уверены, что этого не происходит.

- Лекарства нужно прекращать давать птице минимум за 2 недели до убоя, - рассказывает ветеринар Сергей Михайлов. – Иначе при употреблении такого мяса антибиотики попадают в тело человека и плохо влияют на пищеварение. Если на фермах этот процесс строго регламентируется, то в подсобном хозяйстве фермер может это правило нарушить.

ЧТО ДАВАТЬ ДЕТЯМ?

Индюшиное мясо считается диетическим, потому что в нем содержится мало жиров и много белка. Индюшиное мясо отлично усваивается человеком, поэтому его рекомендуют для питания детей.

- У меня двое детей. Я знаю, что куры из магазина напичканы лекарствами, поэтому стараюсь их не покупать, - рассказывает ростовчанка Марина. – Мы покупаем для детей индюшатину. «Домашнюю» - она выходит почти в два раза дороже, но зато полезнее для детей. Знакомые рассказывали, что индюшки просто не выживут, если их кормить чем-попало, «обкалывать» и закармливать лекарствами, так что их мясо вроде как натуральнее.

Как удалось выяснить у владельцев подсобных хозяйств, индюшки тоже не растут без гормональных препаратов и лекарств. В среднем их растят около полугода, и на протяжении всего этого периода птицу нужно кормить сбалансированным питанием, которое включает особенные корма, делать прививки и давать антибиотики. Если соблюдать все нормы, то крупные птицы некоторых пород могут достигать 25 килограммов.

Некоторые ростовские мамы отказались от мяса кур и кормят своих детей только индюшатиной Фото: Артур СЕЛИМОВ

- В основном продают бройлерных индюшек: они набирают много веса, но и кормить их нужно соответственно, - подмечает предприниматель и фермер Арсен. - Прививки для них стоят дорого, делать их весьма затратное занятие. Поэтому птицу практически до убоя держат на лекарствах. Это происходит потому что специализированные корма для животных стоят дорого, а держать без антибиотиков животных это большой риск – может погибнуть все поголовье. Я бы и сам с удовольствием растил их и не покупал препараты, но с такими ценами на кукурузу и пшеницу приходится поить лекарствами.

НЕТ «ДОМАШНЕГО» ВКУСА Без разнообразного питания птицы вкус ее мяса тоже страдает и уже особо не отличается от промышленной продукции, хотя домашнее и стоит дороже. Выращивать как прежде, в подсобных хозяйствах, фермеры уже не могут: нет дешевого корма, нет отходов с полей и травяной прикормки, поэтому домашнего мяса становится все меньше.

- Если вы хотите действительно домашнее мясо, то нужно покупать уток и гусей, -рассказывает фермер Валентина. - Они мало чем отличаются от своих сородичей, которые обитают на природе, поэтому им не нужно давать лекарства. Они не подвержены тем болезням, от которых страдают бройлерные куры и большие белые индюки. Действительно «домашние» куры будут немного синеватые, с маленькой грудкой и с небольшим количеством жира, но люди ошибочно не покупают таких – думают, что они при жизни были больные.

Самым безопасным мясом среди крупного и мелкого рогатого скота ветеринар называет баранину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если говорить о выборе мяса крупного и мелкого рогатого скота, то самым натуральным фермеры считают баранину. Овцы растут исключительно на траве, они не прихотливы к кормам, но в туше слишком высок процент жира и костей по отношению к мясу, поэтому баранина обходится покупателю дороже. Свиней вырастить «натурально» сейчас уже особо никто не старается: животных постоянно кормят лекарствами и специальными кормами. Менее распространено мясо нутрии и кролика: эти животные не прихотливы в содержании, и их выращивают без лекарств. Но фермеры должны сделать этим животным целый комплекс дорогостоящих прививок: иначе у потребителя есть риск купить мясо больного животного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не все нитраты опасны: ростовский фермер рассказал, какие овощи и фрукты угрожают здоровью

Андрей Бейдин дал несколько советов о том, как правильно выбирать плоды и что должно насторожить (подробнее)

«Работа - прощай позвоночник»: Ростовский курьер откровенно рассказал, чего стоит доставить вам домой суши-роллы и телевизоры-холодильники

Узнали, какие дают чаевые, про вечные велозабеги и странные заказы (подробнее)