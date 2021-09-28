«Работа - прощай позвоночник»: Ростовский курьер откровенно рассказал, чего стоит доставить вам домой суши-роллы и телевизоры-холодильники

Парень не пошел ни в 10 класс, ни в колледж, а взял время на подумать и стал зарабатывать больше старшей сестры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доставка – благо наших дней, которое мы в полной мере оценили с началом пандемии. Оно делает человека свободным, позволяет не выходить из дома, и получить все необходимое по одному лишь клику мышки. Одежда, техника, лекарства, любимые блюда и даже продукты из магазина привезут к порогу дома, не успеет и чайник остынуть.

Кажется, ростовские улицы заполонили курьеры: иногда кажется, что на улице поровну обычных ростовчан, спешащих по своим делам, и парней и девчонок в зеленых, желтых, розовых костюмах с квадратными рюкзаками. Шустрые курьеры изо всех сил стараются, чтобы время вашего ожидания было минимальным, а товар пришел в лучшем виде. Кажется, эта работа такая легкая и безмятежная - разъезжаешь себе на велосипеде по городу в яркой форме и с сумочкой на перевес. Так ли все радужно у людей в заметной униформе? Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» пообщались с несколькими курьерами, чтобы узнать, как на самом деле обстоят дела по ту сторону заказа. А также с какими трудностями и неловкими моментами приходится сталкиваться доставщикам ежедневно.

«ОКОНЧИВ ШКОЛУ, НЕ СМОГ ПОПРЕДЕЛИТЬСЯ»

Дмитрий Василевский (имя и фамилия изменены) в этом году только окончил 9 класс. Два месяца размышлений о своем будущем привели парня в тупик. Автомеханик, повар, врач, экономист – все как-то не то и не так. Мама аккуратно намекала, что пора бы определиться, ведь срок подачи документов уже заканчивался. И Дима сделал свой выбор.

– Буду курьером, ма! - выдало чадо на последнем семейном совете.

Конечно, сначала выбор парня не одобрили. Оно ведь как бывает: если сейчас учиться не пойдешь, значит никогда не пойдешь. Но Дима четко дал понять: курьер и точка! Смирившись с выбором сына, семья поддержала его решение, ведь деньги Василевским и правда нужны. Мама единственный добытчик в семье, и финансовая поддержка явно не помешает. И вот настало первое сентября: пока ровесники стояли на линейках в универе, Дима серфил очередную страницу в поисках нужной вакансии.

- Я просто понял, что в 16 выбирать будущую профессию слишком рано. Скажем так, пока отложил это в долгий ящик. Но сидеть дома и бить баклуши явно не про меня. Хотелось поддержать маму, ведь она у нас одна. Поэтому, когда семья окончательно поняла, что будни за партой — это не мое, начал искать подходящие вакансии. От своего друга узнал, что он уже полгода вполне себе удачно работает курьером от ресторана. Стало быть, надо сходить на собеседование.

В больших сетях доставки - огромная конкуренция, - считает наш герой Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАРАБАТЫВАЮ БОЛЬШЕ СТАРШЕЙ СЕСТРЫ

- После 10-минутного собеседования меня приняли, - продолжает парень. - Несмотря на то, что я несовершеннолетний, список документов не сильно отличался. Нужно было принести паспорт, снилс и ИНН, а вот медицинскую книжку не требовали. Под стук последней печати канцелярия выдала договор. С тех пор и начались мои трудовые будни.

День начинается стандартно. К 11 утра приезжаю в офис, сдаю наличные и чеки за прошлую смену, заполняю табель и открываю новый. После могу уйти домой и ждать звонка от оператора. Это очень удобно, ведь все свободное время могу тратить как угодно, а деньги при этом капают. Ведь за выход с 11 утра до 10 вечера я стабильно получаю 100 рублей в час, вне зависимости от того, есть у меня заказ или нет. Плюс, за каждый новый выезд к этой сумме добавляется по 80 рублей.

А еще могут прилететь чаевые по желанию клиента, кто-то дает наличкой, кто-то просит номер и переводит на карту. Один раз мне оставили целых 200 рублей. А в самый «жирный» день за 11 заказов получил 2000 рублей. Под конец хорошей недели сумма может выйти около 9500. Я так посчитал, зарабатываю больше старшей сестры. Для подростка вполне себе.

Самый жуткий заказ на памяти парня - 39 позиций Фото: Михаил ФРОЛОВ

УСПЕТЬ ЗА ЧАС

- Сам заказ можем доставлять по-разному. Кто-то ходит пешком, кто-то ездит на автобусе, который, кстати, не оплачивается. Но мне повезло, ведь в прошлом году мама подарила мне велосипед. Поэтому теперь максимально мобильный и быстрый.

Разъезжаю по городу на велике, доставляю людям еду, еще и мышцы тренирую. Самое главное тут - не засмотреться по сторонам и успеть привезти все за час. Из этого времени где-то 20-30 минут на приготовление и 30-40 минут на саму доставку. Кстати, радиус у нас небольшой - максимум 6 километров от ресторана. Оператор заранее сообщает о том, какая будет оплата — картой через терминал или наличными. Также есть оплата на сайте, и для курьеров это самый идеальный вариант, когда клиент просто называет номер заказа, а ты его выдаешь.

Конечно, не все коту сметанка - бывают и форсмажорные обстоятельства. Например, был у меня как-то заказ на площади Ленина. Туда доехал без происшествий, а вот обратно велосипед решил сойти с дистанции раньше положенного. Отлетел болт от переключателя скоростей. Ехать обратно уже было невозможно, поэтому смирившись со своей участью – пришлось катить. Но дальше жизнь намекнула, что «надо бы подкачаться», ведь спустя 10 минут такой «поездки» переключатель окончательно погнулся. Нес велик до дома на руках около 2 километров.

Во время строгих ограничений казалось, что курьеров и обычных людей на улицах чуть ли не поровну Фото: Алексей БУЛАТОВ

Я ЗАНИМАЮСЬ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ

- Если честно, сейчас я вообще не устаю, хотя первую неделю мышцы в ногах просто горели. Но это же дело привычки. Но спортивная подготовка — это не единственный критерий в работе курьера. Мне кажется, важно любить то, что ты делаешь. Я вот люблю, и совершенно этого не стыжусь, хотя многие ровесники относятся к такой профессии с некоторым пренебрежением. Эти папины бродяги, мамины симпатяги до сих пор выпрашивают деньги на шаурму или подписку на приложение, я же на все свои хотелки зарабатываю сам.

РАССМОТРЕЛ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ

- Еще летом я пытался найти подходящую вакансию. Сначала даже расклеивал листовки в лифтах, но потом понял, что заработком тут и не пахнет. Перед тем, как устроиться курьером в ресторан, рассмотрел разные варианты. Cначала хотел работать на сервис по доставке из разных ресторанов, но узнав, что там постоянные проблемы с выдачей заказов и операторами, передумал. Был еще вариант работать в компании, доставляющей продукты. Но его тоже отмел почти сразу, ведь в офисе нужно было сидеть целый день.

ОБЕЩАЛИ, ЧТО ГРАФИК БУДЕТ ГИБКИЙ

Дмитрий вытянул курьерский джек-пот, ведь попал в ресторан, где его все устраивает. Но так повезло не всем. Максим Давыдов (имя и фамилия также изменены) же с первого рабочего дня разочаровался. Парень выбрал работу курьером в сервисе по доставке продуктов, и с этого дня начались самые веселые и печальные приключения.

- Изначально мне рассказывали, что у таких фирм очень удобный график, который можно подстроить под себя. Но не тут-то было — есть куча нюансов. Например, если я хочу выйти в среду, но на точке нет свободных позиций, мне откажут. Хотя в следующую среду такая возможность уже может появиться, здесь все зависит от свободных рабочих часов. Вообще, в нашей фирме вся работа завязана на трех приложениях. Первое - обучалка, второе – прием и сдача заказов, и третье – график смен.

СЧЕТ ИДЕТ НА МИНУТЫ

- За полчаса до начала дня ты должен прийти на свой склад, чтобы отметиться в журнале безопасности. Обычно первый заказ приходит в течение 15 минут после того, как ты открыл смену. После отправляешься в первую зону, она поделена на две части. В одной сидит директор, а во второй товаровед, который собирает заказ и приносит боксы для транспортировки. Пакет вместе с боксом складывается в рюкзак. Все боксы пронумерованы, поэтому ты видишь, в каком твой заказ

Заказы делятся на 15-минутные и получасовые в зависимости от близости к складу. Время доставки начинается с момента, когда ты забираешь заказ. Если товаровед собрал его за три минуты, то остается всего 12 минут на ближний заказ и 27 на дальний.

Но старожилы курьерского бизнеса пошли дальше. Как опытные войны духа они мутят свои собственные схемы. Если в заказе им выпадает дальнее расстояние, они не будут бежать как угорелые, только бы быстрей доставить. Они выдохнут, настроятся на нужную волну, и еще 5-10 минут будут ждать второго более близкого заказа. На сленге «гуру» такие махинации называются «мультик». Некоторые умудряются брать даже по три заказа.

Иногда приходится тащить по три пятилитровые бутылки, а иногда гнать велосипед ради пачки чипсов Фото: Алексей БУЛАТОВ

УВИДЕВ 39 ПОЗИЦИЙ В ЗАКАЗЕ, ЗАХОТЕЛ СБЕЖАТЬ

- Как-то мне довелось везти заказ на 39 пунктов. Пункты на курьерском – это продукты. В 39 позиций входили не только легкие булочки и крекеры, но и семикилограммовый арбуз, две пятилитровые бутылки воды и порошок для стирки на сдачу. Все это с трудом поместилось в три бокса. Увидев заказ, захотелось сбежать. Но вариантов не было - пришлось принять этот поединок с будущим сколиозом стойко, как истинный воин доставки. Конечно же, везти это все одному просто нереально, поэтому со мной на линию вышел коллега. По закону жанра, пока мы ожидали отгрузки, пока это все дотащили, опоздали минут на 15. Но, увидев долгожданный арбуз, заказчица-блондинка не стала ругаться.

Всю ночь я провел в «объятиях» согревающей мази и пояса из собачьей шерсти, который заботливо презентовала моя бабуля к совершеннолетию. Но на этом поединок с сорванной спиной не закончился. Буквально на следующий день пришел наш любимый заказ. Мы его прозвали «3/15, или привет, межпозвоночная грыжа!» А все потому, что одна постоянная покупательница, которая живет на 9 этаже как по расписанию по вторникам заказывает три пятилитровых бутылки с водой. Нина Николаевна - так ее зовут, в последний раз даже презентовала мне утешительный пирожок. Эх, лучше бы абонемент на массаж, но об этом мечтать не приходится.

Ну принести уже родной Ниночке ее законные 15 литров очищенной – это ладно. Но вот когда в агрегаторе заказывают всего пачку чипсов, или упаковку мармелада, это ужас. Ведь по правилам бесплатной доставки, мы обязаны принять любой заказ, вне зависимости от того, сколько он стоит и весит. Некоторые заказчики специально оформляют одну пачку семечек, чтобы посмотреть на страдания курьера, который вез ее минимум 15 минут.

ИЗДЕЛИЕ № 2

- Ну то, что эту работу нужно называть не иначе как «прощай, позвоночник» вы уже поняли. Но есть у нас и пикантные моменты. Однажды вышел на смену как обычно - в 8 утра. Как тут минут через 15 приходит один интересный заказ. Наверное, стоит упомянуть, что в нашем приложении можно купить не только продукты, но и готовую еду, бытовые средства, и предметы личной гигиены, включая контрацептивы.

Так вот, в то утро мне довелось принять заказ на 15 позиций, как сказали бы в СССР «изделий № 2». Смущена была не только женщина на раздаче, но и я - «воин», повидавший многое. Работа есть работа, поэтому выбирать не приходится.

Подъехал к небольшому одноэтажному домику, из дверей вышла дама лет 60 с какой-то загогулиной из седых волос и ярко-красной помадой. Я смущенно вытащил пакет и передал его. Заказчица, покашливая от папиросы, игриво улыбнулась и пожелала мне хорошего дня. Да, день тогда и в самом деле был хороший. Надеюсь, она просто закрывает компот, а не содержит бордель.

КТО ПЕРВЫЙ СЕЛ - ТОГО И ТАПКИ

Изначально я амбициозно думал, что буду ворочать ну не миллионами, но 20 тысячами стабильно. Но не тут-то было, ведь это как детская игра возле стульчика. Кто первый сел - того и тапки. Таких стульчиков (смен) не так уж и много, а вот желающих - достаточно. Поэтому не всегда есть возможность взять работу, когда она тебе так необходима.

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