Многодетная в 20 лет: мама-курьер с тремя детьми купила уже вторую квартиру

Ладе Королевой 20 лет и она мама троих детей. Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница Ростова-на-Дону, Лада Королева (в паспорте у девушки стоит другая фамилия, но эту Лада считает более благозвучной – прим. ред.), знаменитой стала внезапно. Она прославилась тем, что вместе с грудным ребенком выходила на работу курьером по доставке продуктов. Случайный прохожий сфотографировал девушку с дочкой и выложил кадр в сеть. Так, девушка оказалась в центре внимания блогеров в соцсетях, а позже – и журналистов федеральных СМИ.

После внезапной славы девушка с мужем решились на переезд в Москву. В столице Лада хотела сделать карьеру модели, но вместо этого стала мамой во второй раз, а затем – и третий. Сейчас девушке – 20 лет. У нее две дочки и сыночек. А вот с мужем не заладилось. Пара развелась.

Самого младшего ребенка девушка родила в Москве. Фото: из официального аккаунта Лады Королевой в "Инстаграме"

ФИНАНСОВЫЕ ТРУДНОСТИ

Лада активно ведет свой блог в «Инстаграме». В нем она рассказывает о трудностях, с которыми столкнулась. Первая – финансовая. Лада не сидит дома, сложа руки. Она хватается за любую подработку, будь то курьер, продавец в сетевом магазине, мастер чистоты или нянечка.

Говорила Лада и о проблемах с жильем. Дело в том, что в Москве она была вынуждены жить у знакомой женщины, тоже многодетной мамы. Но, видимо, ростовчанке наконец-то улыбнулась удача. В свои 20 лет она купила квартиру, да еще – вторую по счету.

О том, как ей удалось осилить задачу, с которой не все справляются даже в 30 лет, блондинка написала в своем блоге в «Инстаграме».

ДВЕ КВАРТИРЫ ЗА ГОД

Предыстория началась год назад, когда девушке было 19 лет.

- Я тогда была в браке и мне не давали ипотеку, взяли мы ее на мою маму. Она сказала, что, как только я погашу ее, деньги все вернет,- говорит Лада.

Девушка справилась с этой задачей и погасила банковский долг за однокомнатную квартиру в донской столице. А дальше, со слов Лады, случилась неприятная и очень неожиданная для нее ситуация. Ростовчанка уверяет, что мать не стала отдавать долг. Тем не менее, жилье осталось в собственности семьи.

И вот теперь, забыв обиды на мать, ростовчанка решилась на еще одну ипотеку.

- Первый вариант был такой, что я куплю комнату или домик в области. Второй - я ищу квартиру в Ростове с первоначальным взносом и плюс - ипотека. Я нашла однокомнатную квартиру в донской столице. 30 с чем-то квадратных метров, полностью под ремонт. Без мебели, - продолжает девушка.

При этом Лада признается, что до последнего не верила, что ее мама внесет за вторую однокомнатную квартиру деньги. Но она ошиблась.

- Мама внесла первоначальный взнос и стала моим поручителем. Теперь, главное, заработать на минимальный ремонт полов, плиту и холодильник. Ипотеку буду «гасить» 450 тысячами, которые предоставляют за рождение третьего ребенка. На следующей недели получу право собственности, - сказала Лада.

К слову, средняя цена на однокомнатную квартиру в регионе - примерно три миллиона рублей.

Так, в свои 20, девушка смогла родить не только троих малышей, но и купить две квартиры!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Хочу любить себя»: многодетная мама, прославившаяся тем, что работала курьером с младенцем, рассказала, как быть ухоженной и при этом пахать на трех работах

Лада Королева является сразу няней, садовником и доставщицей (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ:

«Яндекс-мама» с тремя детьми проехала автостопом из Москвы до Ростова

Лада Королева прибыла в родной город, чтобы оформить пособие на новорожденного (подробнее)

«Я против абортов!»: Третьего малыша родила «Яндекс-мама» из Ростова-на-Дону

Лада поехала в Москву, чтобы стать моделью, а вместо этого стала многодетной матерью (подробнее)