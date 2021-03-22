«Яндекс-мама» с тремя детьми проехала автостопом из Москвы до Ростова

Лада Королева стала мамой в третий раз. Официальный аккаунт Лады Королевой в "Инстаграм"

Жительница Ростова-на-Дону, Лада Королева (в паспорте у девушки стоит другая фамилия, но эту Лада считает более благозвучной – прим. ред.), знаменитой стала внезапно. Она прославилась тем, что вместе с грудным ребенком выходила на работу курьером в «Яндекс-еде». Случайный прохожий сфотографировал девушку с дочкой и выложил кадр в сеть.

Сердобольные пользователи со всей страны тогда переводила молодой мамочке деньги на детские пюре, памперсы и погремушки.

Лада готова хвататься за любую работу. Фото: официальны аккаунт Лады Королевой в "Инстаграме"

Оказавшись в центре внимания блогеров в соцсетях, а позже – и журналистов федеральных СМИ, девушка с мужем решились на переезд в Москву. В столице Лада хотела сделать карьеру модели, но вместо этого стала мамой во второй раз, а затем – и третий.

Сейчас Лада воспитывает двух дочерей и сына. Девушка по-прежнему испытывает материальные трудности. Живет она у многодетной женщины, сжалившейся над Ладой и приютившей ее.

Лада практически до самых родов хваталась за любую подработку: убирала квартиры, готова была оказывать услуги по доставке. Однако это не сильно улучшило материальное положение 21-летней мамы. Тогда девушка решила вернуться в родной Ростов.

Девушка родила третьего ребенка совсем недавно. Фото: официальный аккаунт Лады Королевой в "Инстаграме"

ДОРОГА ДОМОЙ

- Только в Ростове, по месту прописки, я смогу оформить соцвыплаты на сыночка, - рассказала девушка.

Путь от Москвы до Ростова – не близкий. На поезде или автобусе с тремя детьми ехать не удобно. Поэтому Лада оформила кредит в 60 тысяч рублей и купила машину. Как рассказала многодетная ростовчанка, уже бывшие владельцы автомобиля заверили ее, что машина полностью исправна. Но, отъехав от столицы примерно на сто километров, автомобиль намертво встал на трассе.

- Я позвонила продавцам и описала ситуацию. Но они лишь развели руками и предложили мне накопить тысяч 50 и оплатить ремонт, - рассказала Лада «КП - Ростов-на-Дону».

Ночевать с детьми девушке пришлось в придорожном хостеле. А на следующий день, бросив сломанную машину в сервисе, Лада на авто, заказанном на одном из известных сервисов по поиску попутчиков, отправилась в родной город.

- Люди ехали не до самого Ростова-на-Дону. С ними я проделала часть пути. Потом они высадили меня и малышей, пришлось голосовать на трассе. Выбора другого у меня не было. Благо, попались очень хорошие люди – водитель фуры вместе с женой ехали в донскую столицу. Они взяли нас с собой. Спасибо им огромное, что вручили. А моя сломанная машина так и стоит на трассе. В ней осталось много моих вещей. Я просто не унесла бы столько с собой, учитывая, что у меня на руках – трое малышей , - поделилась Лада с «КП - Ростов-на-Дону».

Кстати, еще недавно у Лады разладились отношения с мамой. Но после ее возвращения домой ситуация с самым близким для нее человеком стала меняться в лучшую сторону.

- С мамой сейчас более тепло общаемся. Я ее познакомила с новым внуком, - рассказала девушка.

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