«Я против абортов!»: Третьего малыша родила «Яндекс-мама» из Ростова-на-Дону

Лада Королева в столичном роддоме родила сына. Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница Ростова-на-Дону, 19-летняя Лада Королева (в паспорте у девушки стоит другая фамилия, но эту Лада считает более благозвучной – прим. ред.), совершенно неожиданно для себя стала популярной года два назад. Девушка прославилась тем, что, будучи мамой грудного ребенка, зарабатывала на жизнь, разнося людям пиццу и роллы.

Случайный прохожий сделал снимок, на котором сотрудница «Яндекс.Еды» в фирменной экипировке вместе с коляской идет по улице родного города. Фото было опубликовано с соцсетях. Сердобольные пользователи со всей страны тогда переводила молодой мамочке деньги на детские пюре, памперсы и погремушки.

Но после внезапно обрушившейся славы Лада переехала в Москву. Именно в столице, так была уверена девушка, она сможет жить достойно. А еще миловидная блондинка грезила о карьере модели. Верила, что все у нее получится.

Лада верит, что в ее жизни рано или поздно все наладится. Фото: предоставлено героиней публикации

ПОДИУМ ТАК И ОСТАЛСЯ МЕЧТОЙ

Вместо того, чтобы блистать перед объективом фотокамер, Лада стала мамой во второй раз. При этом старшей дочери на тот момент было всего полтора года. А на днях стало известно о том, что ростовчанка уже - многодетная мать! В одном из столичных роддомов молодая мама родила сынишку. Мальчик появился на свет, весом в 3200 граммов и ростом 51 сантиметр.

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» сама Королева, жизнь в Москве для нее оказалась не простой. В столицу она перебралась вместе с мужем Селиверстом. Именно он и является отцом всех детей. Но отношения у пары были напряженными, поэтому молодые разъехались. Из-за непростого материального положения Лада не смогла снимать квартиру себе и детям, но, к счастью, мир оказался не без добрых людей.

- Меня и моих девочек приютила жительница Подмосковья. Она сама – многодетная мама. Воспитывает семерых детей. Я ей очень благодарна, ведь у меня много долгов: аренду я не потянула бы. Дело в том, что родная мать «кинула» меня на деньги, - поделилась Лада с «Комсомолкой».

Мама и сын чувствуют себя хорошо. Фото: предоставлено героиней публикации

РАСПРИ ИЗ-ЗА НЕДВИЖИМОСТИ

Сложная история с родной матерью у Лады случилась из-за недвижимости.

- Люди помогли мне собрать определенную сумму, - призналась молодая мама. - Чуть позже я влезла в банковские долги. Так, с горем пополам, насобирала практически все сумму на покупку своей квартиры. Но все равно пришлось брать ипотеку. Из-за возраста ни мне, ни мужу ее не дали, поэтому оформляли «однушку» на маму. Она тогда обещала, что после сделки о покупке перепишет жилье на меня, но этого не случилось. Она просто меня обманула.

Сама Лада намерена отстаивать свою правду не только на словах. Многодетная мама уверяет, что у нее собраны все чеки и сканы денежных переводов на карту матери. С этими документами она намерена идти в суд. Но вот только услуги адвоката ростовчанка пока не может оплатить. Теперь уже многодетная мама очень надеется, что, возможно, грамотный юрист откликнется на ее беду и проконсультирует.

ДАЛ НА ДОЧЕРЕЙ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

При этом к мужу, отцу ее дочерей и сына, у Лады претензий нет. Хотя, по ее словам, Селиверст практически не помогает им материально.

- В ноябре он перевел мне на карту четыре тысячи рублей в качестве алиментов, - продолжает собеседница. - Он прямо сказал: «Чем могу – тем и помогу». А вот родная мать надо мной просто насмехается.

Однако еще в конце прошлого года отношения Лады с матерью не были настолько враждебными.

- Мать предложила мне приехать в Ростов-на-Дону. Обещала помочь с родами, а также говорила, что перепишет на меня квартиру. Но обещания не выполнила. И я уехала обратно в Москву, - продолжает Лада.

По ее словам, в столице она, уже будучи беременной третьим ребенком, хваталась за все возможные подработки. Кроме того, на детей приходят и пособия. На эти деньги Лада с детьми, собственно, и живут. Правда, детом эти выплаты прекратятся.

«ПОДНИМУ ДЕТЕЙ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ»

При этом многие подписчики осуждают ростовчанку за то, что она решила стать мамой в третий раз. Фолловеры упирают на то, что статус «многодетной» могут позволить себе лишь те, кто крепко стоит на ногах в материальном плане. Сама Лада так объясняет свою позицию так:

- Я против абортов. Я знаю, что подниму детей в любом случае. Бог с ними, с осуждениями. А вот от близких, напротив, очень хочется поддержки, конечно.

Мать Лады наотрез отказалась общаться с корреспондентом «Комсомолки» и как-то комментировать ситуацию. А в органах опеки Пролетарского района Ростова-на-Дону (по месту прописки девушки – прим. ред.) нам сообщили, что знают о Ладе и все обязательства перед нею выполняются.

Если вы хотите помочь Ладе Королевой, звоните в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00

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