Супруг вынудил «Яндекс-маму» из Ростова-на-Дону сделать дочери ДНК-тест

Молодая мать из Ростова-на-Дону вмиг стала популярной после того, как кто-то из горожан заснял ее на улице с коляской в униформе известного сервиса по доставке еды и опубликовал фото в социальных сетях. Там ее мгновенно в шутку окрестили «Яндекс.мама», а сама молодая мать рассказала журналистам свою историю о том, почему вынуждена работать в декрете.

18-летняя Лада с малышкой. Фото: архив Лады Королевой.

ПОДАРКОВ БЫВАЕТ МНОГО...

По ее словам, деньги нужны для того, чтобы купить малышке памперсы и детское питание. Мол, муж не работает, а детских едва хватает на жизнь и то, чтобы погасить коммуналку. Правда, как только в компании узнали, что Лада работает вместе с ребенком, то сразу ж вызвали ее на разговор.

- Мне предложили с кем-то оставлять малышку, а взамен пообещали льготные условия — например, не наказывать за опоздания, - рассказала Лада газете «Комсомольская правда-Ростов».

Так ее первый рабочий день стал последним. На молодую мать лавиной обрушилась популярность. Многие предлагали ей свою помощь. Сердобольные мамочки везли одежду, игрушки, детское питание и памперсы для малышки. Подарков было столько, что Лада вынуждена была отказывать. Деньги она принципиально не принимала.

В Москве Лада ходила по подиуму. Фото: архив Лады Королевой.

НОЧЕВКИ НА ВОКЗАЛАХ И КОНКУРСЫ КРАСОТЫ

Тем временем пользователи социальных сетей пытались выяснить, почему хрупкой маме пришлось выйти на работу? Чем все это время занимается ее супруг, который, по логике вещей, обязан содержать семью, как глава семейства?

Какое-то время Лада покрывала мужа. Рассказала трогательную историю их знакомства: она легко могла бы лечь в основу любого отечественного сериала.

- Мы познакомились с мужем при помощи онлайн игры, потом встретились в реале, - рассказала ростовчанка корреспонденту «Комсомолки». - Нам обоим тогда было по 16 лет. Я из Ростова-на-Дону, он - из Казани сирота, жил вместе с бабушкой. Мы сразу же влюбились друг в друга, но взрослые не поняли, что наши чувства серьезные. Тогда мы просто уехали в Москву, ночевали на вокзалах, потом квартиру помогли снять старшие знакомые. Любимый пошел работать, а я с самого детства мечтала быть моделью: ходила на кастинги и даже поучаствовала в одном из столичных конкурсов красоты. Но потом забеременела. Тогда мы решили вернуться в мой родной город. С покупкой жилья помогла мама. Мы поженились. Дочь родилась. Самим сводить концы с концами тяжело, вот и вышла на работу.

Первое знакомство Лады с мужем. Фото: архив Лады Королевой.

" У ВСЕХ ЕСТЬ ПРАВО НА ОШИБКУ"

Но Интернет-пользователи не отступали.

- Где муж? Почему он не работает? - забрасывали они молодую маму комментариями.

Лада выкручивалась как могла:

- Он постоянно проходит врачебные комиссии от военкомата, но из-за недобора веса его никак не заберут в армию, - отвечала она на вопрос. - Времени между обходами врачей едва хватает на то, чтобы когда-никогда подработать на стройке разнорабочим и заработать тысячу-полторы в день.

И лишь спустя несколько месяцев - когда история поутихла, оказалось, что не работать - принципиальная позиция молодого мужа. Он заявил Ладе: «Где гарантия того, что дочь от него, а не от знакомого фотографа, который бесплатно делал ей портфолио?».

Тогда в отчаянье Лада обратилась в программу ДНК на телеканале НТВ, где уже в эфире поделилась своей бедой. Программу назвали «Сирота казанская не признает дочь». После часового разбора истории этой молодой семьи, были озвучены и результаты теста. Опасения молодого отца не подтвердились. Он публично принес извинения.

- У всех есть право на ошибку, - сказал он в эфире, - и я надеюсь, это не повлияет на наши отношения, любовь и воспитание дочери.

Лада ответила: "Я подумаю".

Супруги стали молодыми родителями в 17 лет. Фото: архив Лады Королевой.

«А ПОЧЕМУ БЕЗ КОЛЯСКИ?»

Мы дозвонились Ладе после этой программы, чтобы узнать - как теперь изменилась их жизнь.

- У нас все хорошо, - довольным голосом сообщила собеседница. - Мы с мужем оба нашли работу - еще в одной компании по доставке еды. Правда, когда меня видят клиенты, то частенько спрашивают: «А почем тут и без коляски?». Ответ прост - они оплатили нам услуги няни на год. Правда, работаем с любимым пока по полдня. За первые полмесяца каждый заработал по пять тысяч рублей. Сейчас вот еще поступили на курсы в автошколу, чтобы потом устроиться автокурьерами - они получают больше, а автомобиль можно взять в аренду. Кстати, после программы на меня вышел один из фотографов, который предложил сделать мне портфолио, чтобы я смогла все же еще раз попытать счастье в моделинге. Сейчас он в Европе, но по возвращении мы обязательно встретимся. А еще я подыскиваю колледж, куда возьмут учиться на заочное. А то с образованием в девять классов далеко не уедешь. А нам так хочется дать нашей доченьке самое лучшее!

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Яндекс.Няня": Ростовчанка стала суперзвездой Интернета, когда начала разносить еду вместе с 9-месячной дочкой

- Я в шоке, - честно призналась корреспонденту «КП-Ростов» Лада. - Только вчера устроилась на работу и на тебе. Мне приходят сотни сообщений с желанием помочь, но я отказываюсь. Никакие деньги мне собирать не надо! Номер своей карты я никому не даю. Хотя некоторым, действительно, написала - хотите помочь: купите детское питание в баночках для дочки. Молодая женщина переживает, что после всей этой огласки, ее вообще могут уволить с работы (подробности)

НУ И НУ

«Мне позвонили из опеки и пригрозили забрать ребенка»: «Яндекс.маме» запретили работать курьером вместе с младенцем

- Одни неприятности от этой славы, - тяжело вздыхая начала разговор с корреспондентом «Комсомолки» Лада. - Сначала я пришла на разговор в компанию, в которой проработала всего день (тогда Ладу и засняли на улице, - прим. автр.). Они сказали, что готовы предложить мне льготные условия. Например, если я буду опаздывать с заказом, то не станут штрафовать. Правда, поставили условие: малышки со мной не должно быть. Мол, во время работы ее надо оставлять с кем-то. Но с мамой у меня сложные отношения, муж в армии. На кого? Тем более, что я просто хотела подрабатывать два-три часа в день в то время, пока с ней гуляла. (подробности)

КСТАТИ

«Яндекс.Няня» из Ростова-на-Дону собирается уйти к конкурентам после того, как ей запретили работать с ребенком

За 18-летнюю мать-декретницу Ладу Королеву, которая решила заработать на памперсы и детское питание для девятимесячной дочки, вступилась Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области. (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Доставили любовь: «КП» нашла покоривших соцсети целующихся курьеров из «враждующих кланов»

В кадре - два целующихся курьера: она - из доставки «Яндекс.Еды», он - из Delivery Сlub. Как «Марс» и «Сникерс», iPhone и Samsung, эти «желтые» и «зеленые» не должны быть вместе. Но ребята будто забыли, что они конкуренты. Обнимаются, держатся за руку - их снимки заполнили соцсети. И в момент парочка стала знаменитой. «Монтекки и Капулетти наших дней», - шутят комментаторы. Но в отличие от классической истории начальство курьеров оказалось не против их романа. (подробности)