«Яндекс.Няня» из Ростова-на-Дону собирается уйти к конкурентам после того, как ей запретили работать с ребенком

За 18-летнюю мать-декретницу Ладу Королеву, которая решила заработать на памперсы и детское питание для девятимесячной дочки, вступилась Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области.

«СТОЛЬКО ШУМА ИМ НЕ НУЖНО!»

Громкая история произошла после того, как в социальных сетях появилось фото ростовчанки, на котором она вместе с детской коляской и в одежде курьера «Яндекс.Еда» колесила по улицам Ростова-на-Дону. Молодая мамочка вмиг стала популярной. Выяснилось, что она решила совместить работу с прогулками, чтобы купить своему ребенку все необходимое. Однако насколько была бурной реакция в социальных сетях: «Мол, какая молодец! Молодая, а крутится как может!». Настолько неожиданной последовала реакция работодателей и чиновников.

- Это был мой первый день работы в этой компании, - рассказала Лада «Комсомолке». - А после того, как в Интернете появились мои фото, состоялся разговор, во время которого меня попросили больше не выходить на работу с дочкой: вроде бы это портит имидж компании. А опека вообще пригрозила забрать ребенка, потому что история слишком громкая, а им столько шума не нужно! Правда, после этого они увидели, что у меня дома чисто и есть еда, а значит, отбирать ребенка вроде как и нет повода.

И вот теперь деятельность чиновников проверит донской омбудсмен.

- По факту деятельности органов опеки и попечительства Пролетарского района города Ростова-на-Дону будет проведена проверка, - заявила Ирина Черкасова. - Также рассматривается возможность оказания помощи молодой семье.

Супруги стали молодыми родителями в 17 лет. Фото: архив Лады Королевой.

«ПОЙДЕМ К КОНКУРЕНТАМ ВМЕСТЕ»

К слову, в беде молодую мать не бросили именно простые горожане. После того, как слава о ней прогремела на всю страну, сердобольные мамочки в тот же день привезли младшей коллеге детские комбинезоны, питание, каши и памперсы. А конкуренты нынешнего работодателя даже пригласили к себе, пообещав оплатить услуги няни или яслей. По словам Лады, оставлять ребенка ей просто не с кем.

- В ясли дочке еще рано - там принимают с года, - рассказала Лада «Комсомолке». - Няню я тоже не хотела бы брать со стороны. Но после того, как СМИ узнали о предложении Delivery Club, мне написали сразу несколько агентств по поиску персонала. Они предложили бесплатно протестировать их нянь, чтобы выбрать ту, которой я могу доверить ребенка. Тогда я, наконец, смогу выйти на работу.

К слову, не исключено, что работать молодая мать будет на пару с мужем. Оказалось, что молодой человек сейчас проходит врачебные комиссии от военкомата, чтобы пойти в армию. Но из-за недобора веса на службу его пока не принимают, а на работу без военного билета на руках тоже не берут. В ближайшие дни должен решиться вопрос - станет ли он призывником или получит отсрочку еще на полгода. При последнем варианте, молодые родители смогут даже работать вместе. И признаются, что мечтают о том, чтобы дать своему ребенку все самое лучшее.

18-летняя Лада с малышкой. Фото: архив Лады Королевой.

ОФИЦИАЛЬНО

«Не понятно, чего хочет Лада, искажая конкретные факты»

- Мы познакомились с этой семьей год назад, когда Лада обратилась к нам с заявлением - разрешить брак, так как она была несовершеннолетней и ждала ребенка, - рассказали в отделе образования Пролетарского района Ростова-на-Дону. - Через несколько дней все документы были в порядке, потом они поженились, родилась девочка. А в декабре прошлого года к нам обратилась ее мама с заявлением: муж дочери нигде не работает и не в состоянии содержать семью. Она просила, чтобы мы с ним провели беседу, что и было сделано.

На самом деле, многое из того, что рассказывает о себе Лада не соответствует действительности. ...Никаких оснований забирать малышку нет! Никто из моих коллег не говорил Ладе, что у нее отберут дочь из-за того, что она работает курьером! Более того, она получает все необходимые пособия: в месяц это чуть больше 15 тысяч рублей. Кстати, после выхода первой публикации мы спрашивали: нужна ли ей какая-то помощь, но она так и не смогла сформулировать. Не понятно, чего хочет Лада, искажая конкретные факты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Яндекс.Няня": Ростовчанка стала суперзвездой Интернета, когда начала разносить еду вместе с 9-месячной дочкой

Оказывается, Ладе всего 18 лет. Ее муж служит в армии. Поженились они в апреле прошлого года, но перед этим их история сродни шекспировским страстям.

- Мы познакомились два года назад в Интернете, оба играли в сетевой Интернет-игре Dota-2, - продолжает собеседница. - Я из Ростова-на-Дону, он - из Казани. Влюбились в друг друга по фото, это была любовь с первого взгляда! В какой-то момент мы решили, что устали быть на расстоянии. Наша любовь началась, когда нам было еще по 16 лет. (подробности)

НУ И НУ

«Мне позвонили из опеки и пригрозили забрать ребенка»: «Яндекс.маме» запретили работать курьером вместе с младенцем

- Одни неприятности от этой славы, - тяжело вздыхая начала разговор с корреспондентом «Комсомолки» Лада. - Сначала я пришла на разговор в компанию, в которой проработала всего день (тогда Ладу и засняли на улице, - прим. автр.). Они сказали, что готовы предложить мне льготные условия. Например, если я буду опаздывать с заказом, то не станут штрафовать. Правда, поставили условие: малышки со мной не должно быть. Мол, во время работы ее надо оставлять с кем-то. Но с мамой у меня сложные отношения, муж в армии. На кого? Тем более, что я просто хотела подрабатывать два-три часа в день в то время, пока с ней гуляла. (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Доставили любовь: «КП» нашла покоривших соцсети целующихся курьеров из «враждующих кланов»

В кадре - два целующихся курьера: она - из доставки «Яндекс.Еды», он - из Delivery Сlub. Как «Марс» и «Сникерс», iPhone и Samsung, эти «желтые» и «зеленые» не должны быть вместе. Но ребята будто забыли, что они конкуренты. Обнимаются, держатся за руку - их снимки заполнили соцсети. И в момент парочка стала знаменитой. «Монтекки и Капулетти наших дней», - шутят комментаторы. Но в отличие от классической истории начальство курьеров оказалось не против их романа. (подробности)