История про молодую мать Ладу Королеву - девушку в Сети прозвали «Яндекс.Няня» после того, как один из горожан заснял ее на улице в одежде курьера известной компании и детской коляской, получила неожиданное продолжение. Чиновники районного отдела образования якобы пригрозили забрать девятимесячного ребенка у работающей матери, если еще раз увидят ее в курьерской одежде вместе с малышкой.

Будущие родители. Фото: архив Лады Королевой.

- Одни неприятности от этой славы, - тяжело вздыхая начала разговор с корреспондентом «Комсомолки» Лада. - Сначала я пришла на разговор в компанию, в которой проработала всего день (тогда Ладу и засняли на улице, - прим. автр.). Они сказали, что готовы предложить мне льготные условия. Например, если я буду опаздывать с заказом, то не станут штрафовать. Правда, поставили условие: малышки со мной не должно быть. Мол, во время работы ее надо оставлять с кем-то. Но с мамой у меня сложные отношения, муж в армии. На кого? Тем более, что я просто хотела подрабатывать два-три часа в день в то время, пока с ней гуляла.

«Мне позвонили из опеки и пригрозили забрать ребенка»: «Яндекс.маме» запретили работать курьером вместе с младенцем 00:00 00:00

Дальше - больше.

- Мне позвонили из отдела образования Пролетарского района, - продолжает Лада. - И сказали, что весь Интернет гудит про меня, а им не нужны такие проблемы. Поэтому, если меня еще раз увидят в одежде курьера вместе с коляской, то отберут ребенка. Вот если бы я ходила с дочкой и просто клеила объявления по столбам, то проблем бы не было. А тут слишком уж много шума наделала эта работа. Хотя знающие люди мне подсказали, что если у меня чистая квартира, есть кроватка, коляска, ребенок здоров и накормлен, то никого забрать они не имеют права.

18-летняя Лада с малышкой. Фото: архив Лады Королевой.

Но в любом случае, 18-летняя мать решила не рисковать. А подождать, пока девочке исполнится годик, и ее смогут принять в ясли.

- Потом ко мне пришли из органов опеки и сказали все норм, - говорит ростовчанка. - Я ведь хотела ей заработать, чтобы на детское питание и памперсы было побольше. Хотя одно радует: после всей этой шумихи несколько женщин из Интернета привезли мне пару комбинезончиков, коробки с кашами и питанием, упаковки памперсов. Так что этого на несколько месяцев хватит.

Кстати, по словам Лады Королевой, прямые конкуренты «Яндекс. Еда» - Delivery Club, предложили ей работать у них.

- Они сказали, что готовы оплатить ясли на год или нанять няню, - говорит Лада. - Правда, я должна найти ее сама. Но чужой женщине отдавать ребенка не хочу. Буду ждать пока дочь подрастет. Тем более, что благодаря помощи неравнодушных людей, нам сейчас всего хватает.

Первое знакомство Лады с мужем. Фото: архив Лады Королевой.

ОФИЦИАЛЬНО

«Не понятно, чего хочет Лада, искажая конкретные факты»

- Мы познакомились с этой семьей год назад, когда Лада обратилась к нам с заявлением - разрешить брак, так как она была несовершеннолетней и ждала ребенка, - рассказали в отделе образования Пролетарского района Ростова-на-Дону. - Через несколько дней все документы были в порядке, потом они поженились, родилась девочка. А в декабре прошлого года к нам обратилась ее мама с заявлением: муж дочери нигде не работает и не в состоянии содержать семью. Она просила, чтобы мы с ним провели беседу, что и было сделано.

На самом деле, многое из того, что рассказывает о себе Лада не соответствует действительности.

ОФИЦИАЛЬНО: «Не понятно, чего хочет Лада, искажая конкретные факты» 00:00 00:00

Настоящая ее фамилия - другая. Они живут в квартире не ее мужа, которую государство выдало ему якобы как сироте, а ее купила мать Лады. Более того, ее супруг никогда не был в армии. Он проходил комиссию военкомате, но не прошел врачей полностью. Сейчас он находится дома. Нигде официально не работает и перебивается случайными заработками. Он готовится сдать еще одно медобследование, после которого станет ясно - возьмут ли его вообще в армию.

Мы только сегодня были у них. В квартире чисто, ребенок ухожен, накормлен, там есть все необходимое - в том числе много памперсов и детского питания. Никаких оснований забирать малышку нет! Никто из моих коллег не говорил Ладе, что у нее отберут дочь из-за того, что она работает курьером! Более того, она получает все необходимые пособия: в месяц это чуть больше 15 тысяч рублей. Кстати, после выхода первой публикации мы спрашивали: нужна ли ей какая-то помощь, но она так и не смогла сформулировать. Не понятно, чего хочет Лада, искажая конкретные факты.

В Москве Лада ходила по подиуму. Фото: архив Лады Королевой.

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Оказывается, Ладе всего 18 лет. Ее муж служит в армии. Поженились они в апреле прошлого года, но перед этим их история сродни шекспировским страстям.

- Мы познакомились два года назад в Интернете, оба играли в сетевой Интернет-игре Dota-2, - продолжает собеседница. - Я из Ростова-на-Дону, он - из Казани. Влюбились в друг друга по фото, это была любовь с первого взгляда! В какой-то момент мы решили, что устали быть на расстоянии. Наша любовь началась, когда нам было еще по 16 лет. (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Доставили любовь: «КП» нашла покоривших соцсети целующихся курьеров из «враждующих кланов»

В кадре - два целующихся курьера: она - из доставки «Яндекс.Еды», он - из Delivery Сlub. Как «Марс» и «Сникерс», iPhone и Samsung, эти «желтые» и «зеленые» не должны быть вместе. Но ребята будто забыли, что они конкуренты. Обнимаются, держатся за руку - их снимки заполнили соцсети. И в момент парочка стала знаменитой. «Монтекки и Капулетти наших дней», - шутят комментаторы. Но в отличие от классической истории начальство курьеров оказалось не против их романа. (подробности)