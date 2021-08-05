«Хочу любить себя»: многодетная мама рассказала, как ей удается быть ухоженной и пахать на трех работах

Лада Королева тщательно следит за внешностью. Фото: официальный аккаунт Лады Королевой в "Инстаграме"

Жительница Ростова-на-Дону, Лада Королева (в паспорте у девушки стоит другая фамилия, но эту Лада считает более благозвучной – прим. ред.), знаменитой стала внезапно. Она прославилась тем, что вместе с грудным ребенком выходила на работу курьером по доставке продуктов. Случайный прохожий сфотографировал девушку с дочкой и выложил кадр в сеть.

КАРЬЕРА МОДЕЛИ НЕ ЗАДАЛАСЬ

Оказавшись в центре внимания блогеров в соцсетях, а позже – и журналистов федеральных СМИ, девушка с мужем решились на переезд в Москву. В столице Лада хотела сделать карьеру модели, но вместо этого стала мамой во второй раз, а затем – и третий.

Но Москва в итоге не пошла на пользу личной жизни. Сейчас Лада разводится с мужем, воспитывает троих малышей и трудится изо всех сил, чтобы прокормить детей и себя. Так, девушка рассказала, что зарабатывает на жизнь уборкой помещений, уходом за садом и доставкой. А еще Лада ведет свой блог в «Инстаграме».

По фигуре девушки не скажешь, что она трижды стала мамой. Фото: официальный аккаунт Лады Королевой в

«ХОЧУ БЫТЬ КРАСИВОЙ И ЛЮБИТЬ СЕБЯ»

Там она рассказывает не только о детских проблемах, но и об уходе за собой. Причем, удодовые процедуры не заканчиваются домашними масками. Ладу часто можно видеть в салоне у косметолога. Так, к примеру, недавно она сделала татуаж бровей, а перед этим увеличила губы. За что получила шквал критики в соцсети.

Но в обиду себя девушка не дала. Она написала пост, который назвала так: «О том, как мне не стыдно».

- Еще ни за одну процедуру я не заплатила и рубля! До блога я ходила моделью бесплатно к ученикам. Сейчас я хожу либо так же моделью, либо сотрудничаю по бартеру. Это все, что я могу сейчас себе позволить. Да, я многодетная мама, которая оказалась в очень сложной ситуации, но я не перестала от этого быть молодой девушкой, - высказалась многодетная мама. - Я хочу быть красивой, я хочу любить себя. Кому будет лучше, если я надену рваную футболку, сделаю пучок из грязных волос на голове и перестану мыться? Никому. Счастливая мама - счастливые дети. А если мама не будет принимать и любить себя, она однажды превратится в озлобленного страшного гномика.

Также девушка призналась, что и в карьерных целях ей надо выглядеть на все сто.

- Я веду блог и ежедневно на меня смотрят тысячи людей. А "картинка" очень важна для развития страницы. Я верю, что скоро я начну зарабатывать столько, чтобы я могла ходить в лучшие салоны города, - прокомментировала девушка.

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