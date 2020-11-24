Ледяная глыба едва не рухнула на проезжающего мимо курьера

Ледяная глыба едва не убила прохожего. Фото: соцсети

В донской столице ледяная глыба едва не рухнула прямо на голову доставщику еды.

Инцидент произошел во вторник, 24 ноября, на улице Ларина в районе дома № 4. Видеозапись с места происшествия была опубликована в одном из городских пабликов соцсети. На кадрах видно, что сначала в опасном месте прошел пожилой мужчина, а затем подъехал курьер на велосипеде.

Как только молодой человек отъехал, именно на это место с крыши дома рухнула ледяная глыба. Очевидцы произошедшего утверждают, что это был не просто замерзший снег, а именно глыба льда. К огромному счастью, никого из людей в этом месте не оказалось. Кроме того, очень повезло владельцу припаркованной рядом машины, глыба рухнула, буквально, в нескольких сантиметрах от нее.

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