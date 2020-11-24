О возможных трагедиях из-за тумана предупредили донские полицейские

Видимость на дороге может снизиться. Фото: ГИБДД по РО

В ближайшее время в Ростовской области может значительно ухудшиться погода. Региональное ГИБДД предупреждает донских водителей о сопутствующих рисках. По информации дорожного ведомства, регион может накрыть туман, который несет опасность не только автолюбителям, но и пешеходам.

За минувшие сутки в области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли два человека. Кроме того, пять человек от столкновения с машиной покалечились.

Один показательных случаев произошел в Ростове. Водитель двигался по Театральному проспекту, когда в неустановленном месте дорогу переходила пожилая женщина. При этом пешеходный переход был в нескольких метров от нее.

Мужчина за рулем в последний момент увидел человека, нажал на тормоз, но не успел остановиться. От удара пенсионерка упала на асфальт, на место срочно выдвинулись врачи скорой помощи. 65-летнюю местную жительницу забрали в больницу. У нее диагностировали множественные травмы.

- Во время тумана ГИБДД призывает всех водителей быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию, - отметили в ведомстве.

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