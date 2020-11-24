В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобусов по двум маршрутам

Ростовчанам следует ездить в общественном транспорте в защитных масках Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 25 ноября, в донской столице автобусы № 68 и 81 двух направлений поедут по-новому. Пассажирам удастся сэкономить время в пути.

Так, автобусы маршрута № 68 будут стартовать по направлению: пл. Толстого – пл. Свободы – ул. 19-я Линия – ул. Листопадова – ул. Богданова – ул. 35-я Линия – ул. Сарьяна – пр. 40-летия Победы – пер. Рационализаторский –ул. Солидарности – пер. Днепродзержинский – ул. Детская – пер. Н. Руднева – пр. 40-летия Победы – пос. Александровка – пр. 40-летия Победы – ул. В. Черевичкина – пл. Толстого.

Измененная схема движения автобуса № 68. фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Для удобства жителей нового ЖК «Красный Аксай» движение автобусов по маршруту № 81 будет изменено с 25 ноября: ЖК «Красный Аксай» – ул. 1-я – ул. Богданова – ул. 39-я Линия – ул. Сарьяна – ул. 35-я Линия – ул. Комсомольская – пл. Свободы – пл. К. Маркса – ул. 1-я Майская – ул. Верхненольная – ул. Советская – пл. Театральная – пр. Театральный – пл. Энергетиков – пр. Театральный – ул. Нансена – пр. М. Нагибина – пер. Ольховский – пр. Космонавтов – пр. Королёва – ул. Особенная – ул. Зрелищная – ул. Вавилова – ул. Сосновая – ул. Петренко – пер. Белоусова – мкр. Суворовский – пер. Белоусова – ул. Петренко – ул. Сосновая – ул. Вавилова – ул. Зрелищная – ул. Особенная – пр. Королева – пр. Космонавтов – ул. Плиева – пр. М. Нагибина – ул. Нансена – пр. Театральный – пл. Энергетиков – пр. Театральный – пл. Театральная – ул. Советская – пл. К.Маркса – ул. 19-я Линия – ул. Листопадова – ул. Богданова – ул. 35-я Линия – ул. Подвойского – ул. 1-я – ЖК «Красный Аксай».

Измененная схема движения автобуса № 81. фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Жителям донской столицы следует учитывать нововведения при планировании поездок по городу. Отследить движение городского транспорта ростовчане могут с помощью специально созданного городского сервиса. Там показаны остановки и путь следования автобусов, троллейбусов, трамваев в режиме онлайн.

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